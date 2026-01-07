북극항로 개척 속도… 해수부 “부산~네덜란드 9월 시범 운항”
러시아 경제 제재… 국제협력 필수
김성범 해양수산부 장관 직무대행이 “북극항로 개척을 위해 9월 전후로 3000TEU급 컨테이너선을 부산에서 로테르담까지 시범 운항할 수 있게 준비하겠다”고 밝혔다.
김 대행은 5일 부산 해수부 청사에서 열린 기자간담회에서 이같이 말했다. 북극항로는 북극해를 따라 아시아와 유럽을 잇는 해상 항로로, 일부 구간에서는 기존 수에즈운하 경로보다 운항 거리가 약 30~40% 짧아 물류비와 운송 기간을 줄일 수 있다고 평가된다.
다만 현실적인 난관이 적지 않다. 유럽연합(EU) 등 서방 진영이 러시아에 가하는 경제 제재가 대표적인 변수다. 국내 선박이 북극항로를 통과하며 러시아 쇄빙선의 인도를 받을 때 발생하는 비용 지급이 제재에 저촉될 수 있다. 김 대행은 “북극항로 개척 과정에서 러시아 수역 통과 등 국제 협력은 필수적”이라면서도 “서방 제재에 참여하고 있는 우리 입장에서 양측을 조화시킬 방안을 고민하고 있다”고 말했다.
시범 운항에 나설 3000TEU급 컨테이너선의 화물 확보도 과제로 거론된다. 김 대행은 “컨테이너선은 다양한 화주로부터 물량을 수주할 수 있다”며 “선박과 선사를 먼저 확정한 뒤 어느 정도 경제성이 확보되는 수준에서 추진할 예정”이라고 설명했다.
고위험 해역에 따른 보험료도 걸림돌 중 하나다. 북극항로 특성상 남·북위 60도 이내를 전제로 산정되는 통상 보험료보다 높은 보험료가 적용될 가능성이 크다. 해수부는 시범 운항 단계에 참여하는 화주와 선사에 이러한 비용을 고려한 인센티브 제공을 검토 중이라고 설명했다.
해수부는 부산을 거점으로 한 해양수도권 육성 전략 마련에도 속도를 낼 계획이다. 김 대행은 “해양수도권 육성 전략은 3월까지 전략 초안을 마련하고 6월까지 북극항로추진본부를 중심으로 전문가와 지자체 의견 수렴을 진행하겠다”고 말했다. 다만 해수부 산하 공공기관의 부산 이전 계획에 대해서는 “대부분 정부 재정 의존도가 높아 관계부처·지자체와 지원 방안에 대한 협의가 필요하다. 1월 발표는 현실적으로 어렵다”고 말했다.
