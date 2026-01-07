월 최소 21만원… ‘먹는 위고비’ 미국서 판매 시작
月 144만원 주사제보다 저렴
세계 최초의 먹는 GLP-1 기반 비만치료제 ‘위고비 알약’이 5일(현지시간) 미국에서 출시됐다. 미 식품의약국(FDA)이 해당 약물을 승인한 지 2주 만이다.
CNBC방송에 따르면 덴마크 제약회사 노보노디스크는 이날 하루 한 번 복용하는 위고비 알약의 미국 판매를 개시했다고 밝혔다. 현금 결제 기준 가격은 용량에 따라 월 149달러(21만5000원)~299달러(43만2000원)다. 월 1000달러(144만5000원)인 주사제(사진)에 비해 현저히 낮다.
저용량인 1.5㎎과 4㎎은 모두 월 149달러이며, 4㎎ 제품은 4월 15일 이후 월 199달러로 인상될 예정이다. 추가로 출시되는 고용량 제품인 9㎎과 25㎎의 가격은 월 299달러로 책정됐으며 보험 적용 시 환자 부담금은 월 25달러다.
시작 용량인 1.5㎎은 CVS, 코스트코 등 미 전역 7만여개 약국과 원격 의료 제공업체 등을 통해 공급된다.
위고비 알약은 지난달 FDA로부터 비만과 주요 심혈관 질환 발생 위험 감소를 공식 효능으로 인정받았다. 노보노디스크는 이번 출시가 비만으로 고통받는 미국인들에게 “새로운 가능성을 열어준다”고 밝혔다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
