마인즈그라운드, 종합 홍보·광고 대행사업 진출
마이스(MICE) 전문기업 마인즈그라운드는 종합 홍보·광고 대행사업에 본격 진출한다고 6일 밝혔다. MICE 중심의 기존 비즈니스에 홍보(PR)·광고·대외협력을 결합해 기업·기관 대상 통합 마케팅 역량을 반영하겠다는 계획이다.
중·장기적으로는 전략 중심형 홍보 캠페인, 전시·박람회 기반 홍보모델 고도화, 산업별 특화 PR 패키지 개발, 디지털 PR·콘텐츠 제작 역량 강화 등을 통해 홍보·광고·MICE를 아우르는 복합형 서비스 모델을 구축한다는 구상이다. 류준형(사진) 부대표이사는 “PR은 기업 신뢰를 구축하고 시장과의 관계를 형성하는 핵심 전략 영역”이라며 “그동안의 경험과 노하우를 기반으로 마인즈그라운드의 커뮤니케이션 역량을 한층 고도화해 고객사의 성장에 이바지하는 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
