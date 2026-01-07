산불고립 61명 구조… 대한민국 공무원상 66명 선정
지난해 대형산불 현장에서 고립된 주민 61명을 구한 경찰관 등 66명이 ‘대한민국 공무원상’ 수상자로 선정됐다.
인사혁신처는 6일 대한민국 공무원상 수상자 66명을 발표했다. 30개 기관에서 훈장 4명, 포장 11명, 대통령 표창 24명, 국무총리 표창 27명이 선정됐다.
육조근정훈장을 받은 김해인(사진) 울진해양경찰서 경감은 지난해 경북 영덕 대형산불 당시 신속한 판단과 적극적인 대응으로 방파제와 주택에 고립된 주민 61명을 구조했다. 또한 포항, 영덕, 울진 등 해상에서 발생한 선박 화재를 진압하고 승선원 29명을 구조하는 등 인명 피해를 최소화했다.
론스타가 제기한 2539억원 규모의 소송에서 대법원 승소를 끌어낸 문진혁 국세청 사무관과 지난해 한미 관세 협상 진전 등에 큰 역할을 한 한미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가(MASGA)’를 제안한 김의중 산업통상부 서기관은 근정포장을 받았다. 심정지 환자 3명과 자살 기도자 12명을 구조한 경북 경주소방서 진준호 소방위도 근정포장을 받았다.
이밖에도 민생회복 이용권(쿠폰) 지급기준, 방법, 사용 활성화 등의 실무를 담당한 조석훈 행정안전부 서기관 등도 수상자로 선정됐다. 최동석 인사혁신처장은 “앞으로도 유능한 공무원을 적극적으로 발굴해 활력있는 공직사회를 만들겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
