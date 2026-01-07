AI·방산·우주까지… DSK, 미래 산업 플랫폼 발전
2월 25~27일 벡스코… 18개국 참여
AI융합·보안기술 결합 기술 선봬
아시아 대표 드론 전문 전시회로 출발한 ‘드론쇼코리아’가 인공지능(AI), 방산, 우주, 미래 모빌리티까지 아우르는 종합 기술 전시회로 발전하고 있다.
드론쇼코리아(DSK 2026)는 다음 달 25일부터 27일까지 부산 벡스코에서 열린다. 올해 행사는 드론 중심 전시에서 벗어나 미래 산업 전반을 연결하는 글로벌 기술·비즈니스 플랫폼으로의 확장을 시도한다. 전시에는 250개 기업이 참여해 1100부스 규모로 꾸려진다.
DSK 2026에는 무인기 기술을 축으로 항공우주, 방산, 넷제로(탄소중립), 공간정보 분야 기업들의 참여가 확대됐다. 자율비행과 관제, 데이터 분석, 보안·감시 등 무인기 활용 전반에 AI 기술이 적용되면서 산업 간 융합과 실제 적용 사례를 조망하는 구조로 구성된다. AI와 보안 기술을 결합한 전문 전시 영역과 부품 국산화 기업을 위한 공간도 별도로 마련돼 기술 실증과 비즈니스 논의가 동시에 이뤄질 전망이다.
국제적 위상도 강화됐다. 올해는 18개국이 참가를 확정했다. 캐나다, 호주, 우크라이나, 아랍에미리트(UAE), 싱가포르 등 신규 국가 기업들이 합류했다. 글로벌 바이어 초청 프로그램도 대폭 늘려 각국 정부·군 관계자와 방산·테크 분야 주요 인사들이 바이어로 참여할 예정이다.
비즈니스 기능 강화 역시 특징이다. 이달 중 출시되는 DSK 전용 앱은 AI 기반 바이어 매칭과 미팅 관리 기능을 통해 참가 기업과 바이어 간 상담과 계약 연계를 지원한다. 행사 기간에는 참가사와 바이어, 산업 관계자들이 한자리에 모이는 네트워킹 프로그램도 운영된다.
전시와 함께 열리는 ‘2026 DSK 컨퍼런스’에서는 드론과 AI, 국방, 우주, 미래 모빌리티를 주제로 글로벌 기술 트렌드와 산업 확장 가능성을 논의한다.
이준승 벡스코 대표는 “DSK는 기술과 시장, 수요를 연결하는 실질적인 비즈니스 플랫폼으로 자리 잡고 있다”며 “참가 기업들이 새로운 기회를 모색하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
