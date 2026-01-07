노태문 “올해 삼성 신제품 4억대에 AI 적용… AI를 일상 동반자로”
[CES 2026]
휴대폰을 AI 허브로 삼아 연결
로봇은 제조 현장 자동화 먼저
노태문(사진) 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)이 ‘인공지능(AI) 일상 동반자’ 시대를 선언하며 올해 출시될 신제품 4억대에 AI 기술을 전면 적용할 계획이라고 밝혔다.
노 대표는 5일(현지시간) CES 2026 개막을 앞두고 미국 라스베이거스 윈 호텔에서 열린 기자간담회에서 “삼성전자는 AI 혁신을 통해 고객의 삶을 실질적으로 변화시키고 차별화된 가치를 제공하는 데 모든 역량을 집중하고 있다”며 “올해 출하하는 모든 갤럭시 스마트폰, 4K 이상 프리미엄 TV, 와이파이 연결이 가능한 가전에 AI를 전면 적용할 것”이라고 말했다. 이어 “올해 AI가 적용된 신제품은 총 4억대를 목표로 하고 있다”며 “기존 AI 적용 제품 4억대를 포함해 총 8억대의 기기에 AI를 대중화하겠다는 것”이라고 설명했다.
노 대표는 본격적인 AI 시대 진입으로 ‘통합 AI 경험’의 중요성이 커지고 있다고 강조했다. 삼성전자는 AI 휴대폰을 다양한 AI 서비스를 연결하는 ‘AI 허브’로 진화시키고, 프리미엄 TV 전 라인업에는 ‘비전 AI’ 기능을 적용해 ‘맞춤형 AI 스크린’ 경험을 제공할 방침이다. 가전은 더욱 진화된 AI 기능으로 가사 부담을 없애고 고객의 수면·건강까지 통합 관리하는 진정한 AI 동반자의 역할을 하게 될 것이라 단언했다.
이를 위해 글로벌 AI 기업과 협업하는 개방형 생태계를 구축하는 동시에 삼성리서치가 개발한 AI인 가우스를 고도화하는 등 자체적인 AI 역량을 키우는 데도 지속적인 노력을 기울일 예정이라고 전했다.
노 대표는 최근 가장 주목받는 로봇 분야에 대해서는 “로봇은 미래의 중요한 성장 동력”이라며 “삼성전자는 제조 현장 자동화를 위한 로봇을 최우선으로 추진하고 있다. 여기서 쌓은 역량으로 추후 기업 간 거래(B2B), 기업과 소비자간 거래(B2C) 사업에 진출할 계획”이라고 설명했다.
로봇 기술 강화를 위한 레인보우로보틱스와의 협력도 언급했다. 노 대표는 “지난해 인수한 레인보우로보틱스와 DX부문이 협업해 로봇 기반 기술부터 피지컬 AI 엔진까지 개발하고 있다”며 “관련 기업에 대한 투자 검토도 진행 중”이라고 밝혔다.
TCL, 하이센스 등 중국 업체들이 거세게 추격해오는 TV 부문은 라인업을 전면 재편한다. 최상위 라인인 마이크로 RGB·마이크로 LED부터 네오 QLED, OLED 및 보급형인 미니 LED와 UHD까지 촘촘한 라인업을 구축해 다양한 고객 수요에 대응하며 ‘글로벌 1위’ 위상을 공고히 하겠다는 구상이다.
라스베이거스=양윤선 기자
