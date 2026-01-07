중국 시안에 ‘신라모노그램’ 오픈
‘신라’ 브랜드로 첫 중국 진출
호텔신라는 다음 달 2일 중국 시안에 호텔 브랜드 ‘신라모노그램’을 연다고 6일 밝혔다. 호텔 신라가 ‘신라’ 브랜드로 중국에 진출하는 것은 이번이 처음이다.
신라모노그램은 호텔신라의 최상위 브랜드 ‘더 신라’와 비즈니스호텔 ‘신라스테이’의 중간급이다. 지역 문화와 라이프스타일을 반영한 휴양형 호텔 브랜드다. 2020년 베트남 다낭에서 첫선을 보인 뒤 지난해 강원도 강릉에도 문을 열었다. 호텔신라는 이번 진출을 통해 중화권 시장에서 브랜드 인지도를 높이고 사업 네트워크를 단계적으로 확대한다는 계획이다.
신라모노그램 시안은 지상 22층, 264개 객실 규모로 조성됐다. 모든 객실에서 시안 도심과 자연경관을 조망할 수 있는 점이 특징이다. 신라호텔의 식음 역량을 살려 레스토랑 구성에도 공을 들였다. 시안 내 유일한 전문 한식당이 들어서 전통 한식 메뉴를 선보일 예정이다.
시안은 실크로드의 출발점으로 진시황릉과 병마용 등 풍부한 문화유산을 보유하고 있다. 인근 고신기술산업개발구에 글로벌 전자·IT 기업이 다수 진출해 있어 비즈니스 수요도 높은 지역으로 꼽힌다. 호텔신라 관계자는 “최근 한국인의 중국 무비자 입국 시행으로 중국 여행 수요가 확대되면서 시안에 대한 관심도 높아지고 있다”고 설명했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
