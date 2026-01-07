뒤처진 대구·경북 행정통합 9월 이후에나 논의 전망
가장 먼저 추진… 반대여론 여전
지방선거 이후 광역연합부터 논의
행정통합 선두였던 대구·경북이 다른 지자체들에게 추월당했다. 대구시와 경북도는 행정통합 전 단계인 광역연합을 먼저 추진한 뒤 논의를 다시 이어간다는 계획으로 9월 이후에나 재논의가 가능할 것으로 전망된다.
6일 대구시에 따르면 조만간 대구·경북 광역통합 추진을 위한 태스크포스(TF)가 구성될 전망이다. 광역연합은 두 지자체를 하나로 합치는 행정통합보다는 느슨한 통합이다. 지자체의 독립된 행정체제를 유지하면서 사회·경제적 연합체를 이루는 것이다. 법적·행정적 절차가 비교적 간단해 행정통합보다는 성사 가능성이 높다.
대구시와 경북도가 광역연합을 먼저 추진하기로 한 것은 이미 행정통합을 추진하다가 쓴맛을 봤기 때문이다. 두 지자체는 2026년 7월 대구경북특별시 출범을 목표로 행정통합 작업을 진행했다. 2024년 10월 공동 합의문을 발표했고 시·도민 여론조사와 대구시의회 동의까지 얻었지만 경북 북부권의 반발에 경북도의회가 동의를 미루면서 추진 불씨가 사라졌다.
반면 대전·충남, 광주·전남 등은 새 정부가 들어서고 국가균형성장 정책으로 5극3특을 추진하면서 행정통합 논의가 급물살을 탔다.
대구시와 경북도 모두 지방 위기 극복을 위해 행정통합이 필요하다는 생각이지만 민선9기가 들어서고 행정이 어느 정도 안정된 9월 이후에나 다시 논의될 것으로 예상된다.
경북도에서는 북부권의 반대가 여전하다. 이 때문에 지방선거를 앞두고 적극적으로 논의에 나서기가 껄끄러운 상황이다. 이철우 경북도지사는 자신의 SNS 등을 통해 정부, 국가가 먼저 나서 방향을 제시해야 한다는 취지의 의견을 남기기도 했다.
대구시도 광역연합과 행정통합을 함께 추진하는 투트랙 전략을 표방하고 있지만 시장 권한대행 체제에서 결정하기 어려운 사안이다. 김정기 대구시장 권한대행은 최근 기자 간담회에서 행정통합에 대해 민선9기 단체장이 결정할 사안이라고 밝혔다. 정부가 통합지자체에 대해 재정과 권한 이양에 관한 특례법을 만들고 지자체는 이에 대응해 사업을 추진해야 한다는 의견도 덧붙였다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
