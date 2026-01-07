노인은 AI를 배우려 하지만… AI는 ‘노인’을 배우지 못한다
[AI 시대 생존법]
학습 데이터 성인 남성 기준 수집
노인 데이터 부족 ‘차별’ 고착화
인공지능(AI)을 배우려는 노인은 늘고 있지만 정작 AI는 ‘노인’을 배우지 못하고 있다. 우리 사회에 누적된 노인 소외 관행이 AI 학습 과정에서도 고스란히 나타나기 때문이다.
AI 학습 데이터는 대부분 성인 남성을 기준으로 수집된다. 윤상오 단국대 공공정책학과 교수팀은 ‘인공지능의 연령차별에 관한 연구’ 논문에서 “AI 기술 개발자 대다수는 고학력의 젊은 백인 또는 인도인·중국인 등 아시아계 남성”이라며 “자연스럽게 빅테크에 청년·남성 중심의 문화가 자리 잡게 된다”고 분석했다.
노인 데이터의 절대적 양이 부족하다는 점도 문제다. 정년제도 등 연령을 기준으로 사회활동을 제한하는 구조 속에서 데이터 생산·축적에 연령 편향이 발생할 수밖에 없다. 또 나이가 들수록 첨단기술에 대한 이해도와 사용 능력이 떨어지면서 노인들의 언어 습관과 활동이 AI 학습에 반영되기도 어렵게 된다.
과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 운영하는 ‘AI 허브’에 게재된 인물(얼굴·표정·신체 동작 등) 관련 데이터세트 15종을 분석한 결과 20~49세 청년층 비중은 60.6%에 달했지만 60대 이상은 17.6%에 그치는 것으로 나타났다. ‘한국인 얼굴 3D 스캐닝 데이터’의 경우 20~49세가 92.44%를 차지한 반면 60대 이상 자료는 아예 포함되지 않았다. 이 같은 노인 배제는 AI의 차별을 고착화한다. 젊은층의 얼굴·음성·동작 데이터를 위주로 학습한 AI는 노인의 발화와 요구를 왜곡해 해석할 위험이 커지는 것이다.
AI 데이터 및 솔루션 전문기업 플리토 관계자는 6일 “노인 특화 AI는 긴 텍스트보다 핵심만 간결하게 전달하는 음성 기반 응답이 필수적”이라며 “70세 이상 노인의 음성 데이터를 별도 수집해 미세조정(파인 튜닝)을 거치면 노인 발화 패턴에 최적화된 음성 인식 엔진을 구축할 수 있다”고 말했다.
이 관계자는 “의료·약물 등 민감한 질문에는 불확실할 경우 반드시 ‘모른다’고 답변하도록 설계하고, 신뢰도 높은 정보를 기반으로 응답하는 검색증강생성(RAG) 구조를 적용하는 등 안전장치도 마련해야 한다”고 덧붙였다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
