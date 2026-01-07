올해 경기 26개 시·군 가족돌봄수당 지급
생후 24~36개월, 월 최대 60만원
신청·활동 시작시점 다르게 운영
경기도는 가족돌봄수당 사업 참여 시·군이 지난해 14개에서 올해 26개 시·군으로 대폭 확대됐다고 6일 밝혔다.
가족돌봄수당은 생후 24개월에서 36개월 사이 영유아를 돌보는 친인척 또는 이웃주민에게 아동 수에 따라 월 최대 60만원을 지급하는 사업이다. 가정의 양육 부담을 덜고 지역기반 돌봄체계를 강화하기 위해 추진되고 있다. 참여 시군이 대폭 늘어남에 따라 더 많은 도민들이 돌봄사업 혜택을 받게 됐다고 경기도는 설명했다.
시·군별 운영 준비 상황에 따라 신청·활동 시작 시점이 다르게 운영된다. 성남시 등 일부 시·군은 1월부터 사업을 시작하며, 용인시 등 나머지 시·군은 2월부터 신청을 받을 예정이다.
시·군별 준비 일정에 따른 단계적 시행인 만큼, 정확한 신청 일정은 각 시·군 공지를 통해 확인해야 한다. 신청은 매월 1일부터 15일까지 경기민원24(gg24.gg.go.kr)를 통해 온라인으로 가능하며, 돌봄활동 후 그 다음 달에 수당이 지급된다.
확대 시행에 앞서 경기도는 최근 ‘2026년 가족돌봄수당 사업설명회’를 열고 시·군 담당자에게 주요 개정사항과 운영 방향을 안내한 바 있다.
권문주 경기도 아동돌봄과장은 “가족돌봄수당은 부모의 양육 부담을 줄이고 지역 내 돌봄 공동체를 활성화하는 중요한 정책”이라며 “2026년에는 참여 시·군이 크게 확대된 만큼 더 많은 도민이 혜택을 받을 수 있도록 사업 운영과 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.
