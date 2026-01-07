“5만석 돔 구장 오송에”

충북도, 청주시에 공동 TF 제안

문체부 업무보고에 잰걸음 재촉



정부가 돔 구장 건립 필요성을 제기하면서 충북도와 청주시의 5만석 규모의 돔 구장 건립 시계가 빨라졌다.



김영환 충북지사는 6일 도청에서 기자들과 만나 “오늘 이범석 청주시장에게 돔 구장 전담 태스크포스(TF) 추진단을 처음부터 충북도와 같이 하자고 제안했다”며 “조만간 충북청주 태스크포스 돔구장 추진단이 만들어지고, 범도민추진위원회를 발족해 공론화를 시작할 것이다. 결정은 6월 지방선거에서 나지 않겠느냐”고 말했다.



김 지사는 “오송역 일원에 5만석 규모, 공연장으로는 10만석을 갖춘 돔 구장”이라며 “오송은 전국에서 위치가 가장 좋아 유리한 조건”이라고 설명했다. 그러면서 “돔 구장은 충북의 자부심이 될 것이고 인구 증가에도 영향을 줄 것”이라고 강조했다.



충북도는 충북개발공사가 지난 8월부터 추진 중인 충북형 돔구장 기본구상 연구 용역을 2월까지 마무리할 계획이다. 용역에서는 개발 여건 분석, 적정 규모·기능 설정, 운영 모델·재원 조달 방식, 경제적 파급 효과 등을 종합적으로 검토한다. 용역결과를 바탕으로 돔구장 대상지, 사업 방안 등을 담은 청주 미래 발전 전략 구상을 마련할 예정이다. 전담 태스크포스(TF) 추진단은 내달 구성된다.



청주시도 충북도와 협업 체계를 구축해 돔 구장 건립에 나선다. 막대한 재정 부담에 줄곧 “프로야구 구단 유치가 우선”이라는 입장에서 선회한 것이다. 이범석 청주시장은 전날 주간업무보고에서 “정부 정책 방향을 정확히 파악해 청주가 돔구장 사업을 추진할 수 있도록 철저히 준비해야한다”며 “스포츠 콤플렉스 사업이 본격적으로 시행될 수 있도록 전담팀을 구성해 체계적으로 대응하라”고 지시했다.



시는 1979년 지어진 사직동 청주야구장을 포함해 실내체육관 일대를 철거하고 다른 지역에 종합 스포츠콤플렉스를 새로 짓는 방안을 검토하고 있다.



문화체육관광부는 지난달 대통령 업무보고에서 K-팝 진흥을 위한 5만석 규모의 돔구장 건설 계획을 공개했다. 문체부는 적정 부지와 기금 마련 등을 위해 연구용역을 진행할 방침이다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



