동시대 블록버스터부터 여성·장애·전통까지 다양한 주제 전시 쏟아진다
올해 어떤 전시 예정돼 있나
데미안 허스트 亞 첫 대규모 회고전
리움·호암, 선구적 여성 작가 재조명
갤러리현대 ‘민화 기획전’ 새해 포문
올해 미술계에도 동시대 블록버스터에서 여성, 장애, 전통 등 다양한 주제의 전시가 쏟아진다.
국립현대미술관은 3월 서울관에서 세계적인 영국 현대미술 작가 데미안 허스트의 아시아 최초 대규모 회고전을 연다. 죽음과 영생, 과학과 의학에 대한 인간의 욕망 등 허스트의 핵심 주제를 중심으로 작품 세계 전반을 조망한다. 지난해 호주 출신 론 뮤익 개인전으로 단일 전시 사상 처음으로 50만 관객을 돌파했던 국립현대미술관은 파급력이 더 큰 글로벌 스타 작가를 내세워 관람객 신화를 다시 쓸 것으로 보인다.
서울관에서는 또 ‘프리즈 서울’ 아트페어 개막에 맞춰 8월부터 대중적 인기가 있는 ‘노마드 설치미술가’ 서도호의 대규모 개인전을 연다. 청주관에서는 한·불 수교 140주년을 기념해 빛의 화가 이성자 회고전이 4월에, 덕수궁관에서는 한국적 표현주의 화가 이대원 회고전이 8월에 개막한다.
서울시립미술관은 5월 서소문 본관에서 한국 근대 거장인 ‘산의 화가’ 유영국 개인전을 열고, 10월 미국을 대표하는 미디어아트 작가 린 허쉬만 리슨의 아시아 최초 개인전을 연다.
삼성문화재단이 운영하는 리움미술관과 호암미술관은 지난해 기조를 이어 미술사와 비평 담론에서 상대적으로 덜 주목받은 여성 작가들의 선구적 작업을 재조명한다. 용인 호암미술관에서는 3월 한국 여성 조각 1세대를 대표하는 김윤신의 70여 년 예술세계를 조명하는 대규모 회고전이 예정돼 있다. 서울 리움미술관은 9월 제60회 베니스 비엔날레 한국관 작가 구정아의 국내 최대 규모 개인전을 시작해 향과 자력 등 보이지 않는 에너지 흐름을 탐구하는 작가의 예술 세계를 조명한다.
아모레퍼시픽미술관은 데이비드 호크니와 백남준, 이우환 등 국내외 작가 40여명의 회화와 사진, 조각, 설치 작품 등 50여점을 선보이는 '현대미술 소장품 특별전'과 미국 서부의 풍경을 감각적이고 대중적인 조형언어로 표현하는 미국 작가 조나스 우드의 아시아 첫 기획전을 4월과 9월에 각각 개최한다.
주요 갤러리들도 다양한 전시를 준비했다. 국제갤러리는 작고 3주기를 맞는 박서보의 개인전을 비롯해 분단과 냉전, 전통을 소재로 작업해온 현대미술가 박찬경, 미국의 개념미술가 제니 홀저, 외설과 예술·탐미를 넘나드는 논쟁적인 미국 사진작가 메이플소프 등 미술관급 작가들의 전시를 준비했다.
갤러리현대는 ‘민화 기획전’으로 새해 포문을 연다. 본관에서는 조선시대 궁중 회화의 장엄함과 민화의 창의성을 아우르는 ‘장엄과 창의: 한국 민화의 변주’를, 신관에서는 민화의 형식과 정신을 오늘의 회화 언어로 확장한 ‘화이도’를 선보인다. 추상미술 1세대 여성 작가 이성자를 비롯해 1세대 이민 여성 작가 김명희, 청각장애인으로 소리를 형상화하는 김 크리스틴 선, 신화적 세계를 전통 고전 회화 형식으로 담아내는 박민준 등의 전시도 예정돼 있다.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
