李 “한반도 평화 대안 함께 모색”… 習 “평화 수호 막중한 책임”

李 “한반도 평화 대안 함께 모색”… 習 “평화 수호 막중한 책임”
항일전쟁 공통점 관계 회복 피력
習 “친구이자 이웃… 더 소통해야”
혐한·혐중 정서 공동 대처키로
이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 두 번째 정상회담에서 한반도 문제를 비롯해 역내 안보 정세에 대한 인식을 공유했다.
중국을 국빈방문 중인 이 대통령은 5일 오후 베이징 인민대회당에서 열린 한·중 정상회담에서 “한반도 평화를 위해 실현 가능한 대안을 함께 모색하겠다”며 “번영과 성장의 기본적 토대인 평화에 양국이 공동 기여할 수 있도록 해야겠다”고 말했다. 이에 시 주석은 “현재 세계는 100년만의 변화가 급격히 일어나고 있으며, 국제정세는 더욱 복잡하게 얽혀있다”며 “중·한 양국은 역내 평화를 수호하고 세계 발전을 촉진하는 데에 있어 막중한 책임을 지고 있으며 폭넓은 이익의 교집합을 가지고 있다”고 말했다.
위성락 청와대 국가안보실장은 “양 정상은 한반도 평화 안정이 양국의 공동이익이란 인식을 재확인하고, 이를 위한 중국의 건설적 역할 수행 의지를 확인했다”며 “양국은 북한과의 대화 재개 중요성을 확인하고 한반도 긴장 완화와 평화구축을 위한 창의적 방안을 지속 모색키로 했다“고 밝혔다. 이어 “민생과 평화를 두 축으로 양국 전략적 협럭동반자 관계를 되돌릴 수 없는 시대의 흐름으로 발전시키기 위한 노력도 변함없이 이어질 것”이라고 덧붙였다.
양 정상은 항일전쟁이라는 역사적 공통점을 계기로 관계 회복 의지를 거듭 피력했다. 이 대통령은 “한·중은 일본 군국주의 침략에 함께 맞서 싸웠고, 중국이 한국의 재중 독립운동 유적지를 보호한 것에 감사한다”고 말했고, 시 주석도 “80여 년 전 중국과 한국은 일본 군국주의와의 싸움에서 승리하기 위해 막대한 국가적 희생을 치렀다”고 화답했다.
양 정상은 특히 두 달여 만에 상호 방문이 성사된 것에 큰 의미를 부여했다. 이 대통령은 “경주 정상회담의 여운이 가시기도 전에 이렇게 빠르게 중국을 국빈방문하게 돼서 진심으로 뜻깊게 생각한다”고 말했다. 시 주석은 “친구는 사귈수록 가까워지고 이웃은 왕래할수록 가까워진다. 친구이자 이웃으로서 한·중 양국은 더욱 자주 왕래하고 부지런히 소통해야 한다”고 말했다. 시 주석은 또 “양국은 오랫동안 이화위귀(以和爲貴·화합을 귀하게 여김)하면서, 화이부동(和而不同·남과 어울리면서도 맹종하지 않음)했고, 사회 제도와 이념의 차이를 넘어 서로 성취를 거두며 함께 발전해 왔다”고 강조했다.
양 정상은 ‘한한령’ 관련 한·중 간 문화콘텐츠 교류를 단계적으로 확대하고, 서해 구조물 문제에 대해서도 건설적 협의를 이어나가기로 했다. 양 국민 간 혐한·혐중 정서에 대처하기 위한 공동노력도 이행키로 했다.
오후 4시 47분에 시작된 정상회담은 예정 시간인 60분을 훌쩍 넘겨 90분간 이어졌다. 한국 측에서는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 조현 외교부·김정관 산업통상부 장관 등이 배석했다. 중국에서는 왕위 외교부장과 정산제 국가발전개혁위원회 주임, 인허쥔 과학기술부장 등이 참석했다.
베이징=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
