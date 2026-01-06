李-시진핑, 넥타이 맞춰 매고 선물 교환… 예포 21발 국빈 예우

李-시진핑, 넥타이 맞춰 매고 선물 교환… 예포 21발 국빈 예우
공식 환영식·국빈만찬 열려
韓, 시 주석에 기린도·여사엔 뷰티템
中, 펑 여사 노래·사인 담긴 CD 선물
이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 국빈방문 공식 일정 내내 화기애애한 장면을 연출했다. 같은 색 넥타이를 맞춰 매고 만면에 미소를 띤 채 덕담을 주고받는가 하면 의미 있는 선물을 주고받으며 완전한 관계 복원에 힘쓰는 모습이었다.
이 대통령은 5일 베이징에서 열린 한·중 정상회담을 마친 뒤 열린 국빈 만찬에서 시 주석과 펑리위안 여사를 위한 선물을 증정했다. 시 주석을 위해선 ‘기린도’와 금박 용문 액자를 선물했다. 기린도는 민화전통문화재 2호인 엄재권씨가 그린 대형 그림으로, 19세기 후반 그려진 동명의 작품을 재현한 것이다. 기린도에 묘사된 상상 속의 동물 기린은 성인의 출현, 태평성대의 징조를 상징한다. 금박 용문 액자는 국가무형문화재 금박장인 김기호씨의 작품으로, 붉은색 바탕에 왕실과 위엄을 상징하는 용 등이 금박으로 수 놓여 있다.
펑 여사를 위해서는 칠보 명인 이수경씨의 탐화 노리개와 뷰티 디바이스가 준비됐다. 탐화 노리개 속엔 꽃을 향해 날갯짓하는 나비의 모습이 담겼다. 양 정상은 지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 시 주석의 국빈방문 당시 만찬 공연에 등장한 나비의 아름다움에 대한 대화를 나누며 친목을 도모한 바 있다. 이 대통령은 아울러 이번에 중국에 기증하기로 한 청나라 시대 석사자상의 모습이 담긴 사진첩도 중국에 전달했다.
중국은 국민 가수 출신인 펑 여사가 부른 노래가 담긴 사인 CD 및 전통 공예품 등을 이 대통령 내외에 선물했다. 경주에서 나란히 푸른색 넥타이를 맸던 양 정상은 이날은 붉은색 넥타이를 함께 맸다. 김혜경 여사는 한복 흰색 저고리와 붉은 치마, 펑 여사는 파란색 치파오 차림으로 양국 전통 의상을 맞춰 입었다.
시 주석 내외는 정상회담장인 인민대회당 앞에서 열린 공식 환영식에 참석해 이 대통령 내외를 악수로 맞이했다. 이 대통령 내외가 환영식장에 도착하는 시간에 맞춰 톈안먼 광장에선 국빈 예우를 뜻하는 예포 21발이 발사됐다. 양 정상은 양국 국가 연주를 들은 뒤 의장대를 사열했다. 중국 어린이환영단은 꽃과 양국 국기를 흔들며 이 대통령을 환영했다.
회담이 끝난 뒤 인민대회당 3층 금색대청에선 2시간 동안 국빈만찬이 진행됐다. 중국 인민군악대는 ‘한오백년’ ‘고향의 봄’ 등 한국 음악을 연주했다. 펑 여사가 부른 중국 히트곡 ‘누가 우리 고향을 좋다고 말하지 않겠어’도 연주됐다. 양 정상은 화기애애한 분위기 속에서 대화를 나눴다.
영부인들은 인민대회당 1층 복건청에서 따로 차담을 나눴다. 펑 여사를 처음 만난 김 여사는 “APEC 때 여사님도 오실 줄 알고 기대했는데 안 오셔서 많이 서운했다”며 “사실 오래전부터 제가 여사님의 팬”이라고 말했다. 펑 여사는 2014년 국빈 방한 당시를 언급하며 “한국 사람의 뜨겁고 친구를 잘 맞이하는 성격이 아주 깊은 인상을 줬다”고 화답했다.
이동환 기자, 베이징=최승욱 기자 huan@kmib.co.kr
