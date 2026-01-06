이혜훈, 지역구서도 “임신 중에도 괴롭힘” 폭로

국민의힘, 인사청문회 검증 별러

땅·상가 매입 수십억 차익 의혹도

靑 관계자 “일단 계속 간다는 분위기”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 5일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 국회 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 인사하고 있다. 국민의힘은 보좌진 갑질, 부동산 투기 의혹 등을 받는 이 후보자에 대한 철저한 인사 검증을 예고했다. 연합뉴스

보좌진 갑질과 부동산 투기 의혹 등을 받는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 두고 이번에는 이 후보자가 당협위원장으로 있던 지역구(중·성동을) 구의원이 “임신 중에도 괴롭힘을 당했다”고 폭로했다.



국민의힘 손주하 서울 중구의회 의원은 6일 국회에서 기자회견을 열고 “중·성동을 지역은 이 후보자에게 1년반 동안 철저하게 가스라이팅 당해오다 결국 버림받았다”고 주장했다. 이 후보자가 2024년 4월 총선 당시 당에서 제명됐던 기초의원을 선거캠프에 합류시키려 했으나, 손 구의원이 문제를 제기하자 조직적 괴롭힘을 가했다는 것이다. 손 구의원은 이 후보자 측이 ‘선거운동에 참여하지 않고 테니스를 치러 다녔다’ 등의 허위사실을 제보해 본인이 2025년 2월 당 윤리위원회로부터 2개월 당원권 정지 징계를 받는 데 관여했다고 주장했다. 손 구의원은 “그때 저는 임신 초기였다”며 “공정한 징계라기보다 본보기였고, 조직을 길들이기 위한 수단이었다”고 말했다.



주진우 국민의힘 의원은 자녀 국회 인턴 특혜 의혹도 제기했다. 이 후보자 셋째 아들이 2015년 고등학교 3학년 여름방학 당시 김상민 새누리당 의원실에서 인턴 이력을 쌓고 대학 입시에 활용했다는 것이다. 이 후보자 측은 “삼남이 8일간 국회 인턴을 한 것은 사실이나 청탁한 바 없고 대학 입시에도 활용하지 않았다”고 해명했다. 이 후보자는 의원 시절 보좌진 폭언·갑질 의혹에 더해 수도권 일대 땅과 상가 등의 투기 의혹까지 제기된 상태다.



국민의힘은 국회 인사청문회를 이틀 일정으로 추진해 철저히 검증하겠다는 방침이다. 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 의원들은 기자회견을 열고 “이 후보자가 신고한 재산만 175억여원으로 2016년 신고한 재산 65억원에서 100억원 넘게 늘었다”며 “재산 형성 과정부터 집중 검증 대상”이라고 밝혔다.



하지만 강훈식 대통령 비서실장은 5일 한 라디오에서 “한 번 도전해 본다는 게 대통령의 의지”라고 말했고, 청와대 관계자도 이날 “(지명철회 없이) 일단 계속 간다는 분위기”라고 했다.



정우진 이동환 기자 uzi@kmib.co.kr



