시사 전체기사

[포토] 민주당 최고위원 보궐선거 2차 토론회

입력:2026-01-05 18:55
공유하기
글자 크기 조정

더불어민주당 최고위원 보궐선거에 출마한 문정복 유동철 강득구 이건태 이성윤 후보(왼쪽부터)가 5일 서울 여의도 당사에서 2차 합동 토론회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 이병주 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
故 안성기에 금관문화훈장 추서…“세대를 아우른 국민배우”
경찰, ‘강선우 1억원 의혹’ 김경 시의원 입국시 통보조치
검찰, ‘재판장에 막말’ 김용현 변호인 3명 변협에 징계개시 신청
‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’
김병기 “제명 당하더라도 민주당 탈당하지 않겠다”
이혜훈, 재산 175억 신고…6년만에 113억 ↑
이부진, 서울대 아들과 NBA 직관…“1700만원짜리 자리”
항공기 150대 출격… 마두로 저항 한 번 못하고 침실서 끌려나와
국민일보 신문구독