시사 전체기사 [포토] 민주당 최고위원 보궐선거 2차 토론회 입력:2026-01-05 18:55 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 더불어민주당 최고위원 보궐선거에 출마한 문정복 유동철 강득구 이건태 이성윤 후보(왼쪽부터)가 5일 서울 여의도 당사에서 2차 합동 토론회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 이병주 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’ 2 [단독] 김경, 안규백도 고액 후원…‘65억 재산 시의원’ 그는 누구인가 3 이 대통령 “이제 中 미세먼지 걱정 안하게 돼…엄청난 발전” 4 국힘 “이혜훈, 10년간 재산 100억↑…탈탈 털리기 전 사퇴” 5 [단독] 강선우·김병기, 출마 희망자 ‘고액 후원’도 받았다 해당분야별 기사 더보기 1 이부진, 서울대 아들과 NBA 직관…“1700만원짜리 자리” 2 “지금 팔자” 서울 20년 장기보유 매도 역대 최대…이유는? 3 감정가보다 18억 비싸도 지른다… 서울 아파트 낙찰가율 4년 내 최고 4 ‘시총 800兆’ 세계 17위 삼성전자… 美 오라클 제쳐 5 이혜훈, 재산 175억 신고…6년만에 113억 ↑ 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 안성기 별세, 중환자실 입원 6일만…향년 74세 2 “남편에게 불륜 알리겠다”…‘랜선 연인’ 돈 뜯은 40대 집유 3 연차 이틀이면 최장 9일 쉰다…2026년 황금연휴 줄줄이 4 용산 철로에 만취 20대女 차량 빠져…승객 31명 대피 5 세입자 울린 ‘426억 빌라왕’…1심 징역 10년 해당분야별 기사 더보기 1 中 새해연휴 방문지 1위는 ‘서울’…‘한국 호감도 상승’ 2 항공기 150대 출격… 마두로 저항 한 번 못하고 침실서 끌려나와 3 ‘마두로 체포룩’ 37만원 나이키…온라인 품절 사태 4 [속보] 트럼프 “베네수엘라가 처신 똑바로 안 하면 2차 공격” 5 트럼프 “쿠바, 붕괴 직전…현재 수입 없어” 해당분야별 기사 더보기 1 임재범 전격 은퇴 선언 “가장 좋은 때, 스스로 떠나는 게 마지막 자존심” 2 아이돌이 불러낸 노래 ‘숲’… “자기 이야기처럼 들어주더라” 3 가마치통닭 김재곤 대표, EBS ‘이웃집 백만장자’ 출연 4 러시아 선수단… 밀라노에서도 국가명 못쓴다 5 황희찬 1골·1도움…울버햄튼 20경기 만에 첫 승 견인 해당분야별 기사 더보기 1 ‘국민 배우’ 안성기, 혈액암 투병 끝 별세…“배우들의 롤모델” 2 ‘영포티’ 비아냥에 “나이키 못 신겠다”더니…패션 VIP는 영포티? 3 故 안성기에 금관문화훈장 추서…“세대를 아우른 국민배우” 4 커피는 컵값 따로, 치킨은 중량 공개…새 규제에 자영업자 ‘한숨’ 5 한파 주말엔 끝난다…내주 초반까진 평년 기온 유지할 듯 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 故 안성기에 금관문화훈장 추서…“세대를 아우른 국민배우” 경찰, ‘강선우 1억원 의혹’ 김경 시의원 입국시 통보조치 검찰, ‘재판장에 막말’ 김용현 변호인 3명 변협에 징계개시 신청 ‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’ 김병기 “제명 당하더라도 민주당 탈당하지 않겠다” 이혜훈, 재산 175억 신고…6년만에 113억 ↑ 이부진, 서울대 아들과 NBA 직관…“1700만원짜리 자리” 항공기 150대 출격… 마두로 저항 한 번 못하고 침실서 끌려나와 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요