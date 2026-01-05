이 대통령 “한·중 관계 전면 복원의 원년”

中국빈 방문 시진핑과 정상회담



“국권 회복 위해 손잡고 싸운 관계”

북핵 문제 해결 중국의 역할 당부

시주석도 다방면 협력 의지 화답

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 5일 베이징 댜오위타이에서 열린 비즈니스포럼에 참석해 중국 기업인들과 악수하고 있다. 한국 대통령의 국빈 방중은 2017년 12월 문재인 당시 대통령 이후 8년여 만이다. 연합뉴스

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 취임 후 두 번째 한·중 정상회담을 갖고 “2026년은 한·중 관계 전면 복원의 원년으로 만드는 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다.



이 대통령은 5일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 시 주석과의 정상회담에서 “한·중 관계의 전면 복원이라는 역사적 흐름이 더욱 견고해지는 결정적 계기가 되기를 바란다”며 “양국의 전략적 협력 동반자 관계를 되돌릴 수 없는 시대적 흐름으로 발전시키기 위한 노력을 변함없이 이어 나갈 것”이라고 말했다.



이 대통령은 “지난 수천년간 한·중 양국은 우호적인 관계를 맺어 왔고, 국권이 피탈됐던 시기에는 국권 회복을 위해 서로 손을 잡고 함께 싸웠던 관계”라며 “이제 시대 흐름과 변화에 발맞춰서 한·중 관계 발전의 새로운 국면을 열어가고 싶다”고 제안했다. 이어 “국민 실생활과 직결된 분야에서 협력을 이어가며 민생 문제 해결을 위한 노력이 강화될 것”이라며 “한반도 평화를 위해 실현 가능한 대안과 함께 번영과 성장의 기본적 토대인 평화에 양국이 공동 기여할 수 있도록 해야겠다”고 강조했다.



양국 간 민생경제 협력을 확대하는 한편 북핵 문제 해결을 위한 중국의 역할도 당부한 것으로 풀이된다. 시 주석도 양국의 관계 복원을 위한 다방면의 협력 의지를 피력했다. 양 정상의 만남은 지난해 11월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기로 이뤄진 정상회담 이후 두 달 만이다. 한국 대통령으로서는 8년여 만의 국빈방문이다.



양국은 이날 경제·산업·기후·교통 분야 등에서의 교류 확대를 위한 14건의 양해각서(MOU) 서명식도 가졌다. 양 정상은 특히 공급망 안정과 인공지능(AI) 분야 협력 등 민생 직결 분야에 대해 구체적인 의견을 주고받았다. 한반도 문제를 비롯해 역내 안보 정세에 대해 상세히 논의한 것으로 전해졌다.



양 정상의 만남은 중국의 극진한 환대 속에서 마무리됐으나 국제 정세는 낙관적이지 않다. 특히 정상회담 직전 미국의 베네수엘라 공습으로 중국의 ‘일대일로’ 전략에 직격탄을 날렸다. 여기에 미국의 대중 견제, 교착 상태의 북·미 및 남북 대화, 중·일 관계 등 교차 갈등이 다양한 갈래로 파생된 상황이다. 한국의 핵추진잠수함 도입도 ‘손톱 밑 가시’처럼 껄끄러운 사안이 될 것으로 예상된다. 이미 중국은 “한국은 핵잠수함을 운용할 필요가 없다” “핵확산 위험이 있다”며 불편한 기색을 내비쳐 왔다.



베이징=최승욱 기자, 최예슬 기자 applesu@kmib.co.kr



