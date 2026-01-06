삼성 ‘초대형’, LG ‘초슬림’… 차세대 프리미엄 TV 대결
[CES 2026]
삼성 130형 ‘마이크로 RGB TV’
‘LG 올레드 에보 W6’ 처음 공개
4일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블로 호텔 컨퍼런스 센터. LG전자 전시장에 들어서자 유리 벽에 걸린 선명한 유화 작품이 관람객의 시선을 사로잡았다. 사실 이것은 진짜 그림이 아닌 LG전자의 초슬림 OLED TV 화면에 재생된 이미지였다. 연필 한 자루 정도에 불과한 9㎜ 두께 안에 패널부터 파워보드, 메인보드, 스피커까지 모든 부품이 내장돼 벽에 완벽하게 밀착돼 있었다.
LG전자는 이날 미디어 대상 사전 행사 ‘더 프리뷰’를 열고 초슬림화 기술로 완성한 차세대 무선 월페이퍼 TV ‘LG 올레드 에보 W6’를 선보였다. 이 제품은 세계 최초로 4K·165헤르츠(㎐) 주사율 영상과 오디오를 손실·지연 없이 전송하는 무선 전송 기술을 갖췄다. 셋톱박스 등 주변 기기를 연결하는 ‘제로 커넥트 박스’는 기존 무선 TV 대비 35% 작은 크기로 설치 환경과 조화롭게 어우러지는 게 강점이다.
LG전자는 2026년형 LG 올레드 에보 라인업에 ‘하이퍼 래디언트 컬러’ 기술을 탑재했다. 듀얼 AI 엔진 기반 3세대 알파 11 AI 프로세서와 화질 및 빛 반사를 모두 잡은 리플렉션 프리 프리미엄을 결합한 기술이다. 이전 세대 프로세서 대비 5.6배 빠른 NPU(신경망처리장치) 성능으로 빠른 화면 변화에도 깨끗한 화질을 유지하고 그래픽 처리 성능도 70% 높아져 자연스럽고 깊이 있는 화질을 보여준다. 화면 밝기 역시 LG 올레드 TV 사상 최고 수준이다.
삼성전자도 이날 윈 호텔에서 개최한 ‘더 퍼스트 룩’ 행사에서 압도적인 크기의 세계 최초 130형 ‘마이크로 RGB TV’를 선보였다. 스크린에 마이크로 크기의 RGB(빨강·초록·파랑) LED를 미세하게 배열한 RGB 백라이트를 적용해 각각의 색상을 독립적으로 정밀 제어할 수 있는 것이 특징이다. 화면 색상과 밝기의 정교한 제어가 가능하며 명암 표현력을 높이는 ‘로컬 디밍 효과’도 극대화된다.
삼성전자는 올해 55·65·75·85·100형 등 다양한 사이즈의 마이크로 RGB TV를 선보여 더 많은 소비자들이 마이크로 RGB TV의 최고 화질 경험을 누릴 수 있도록 할 계획이다.
라스베이거스=양윤선 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사