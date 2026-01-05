한·중 과학기술 분야 등 다시 맞손… 경제·통상 협력 복원 나서

MOU 14건·기증 1건 체결

‘한한령’으로 악화됐던 국면 회복

양국 상무장관회의 정례화 합의

청나라 시기 석사자상 기증키로

김정관(가운데) 산업통상부 장관이 참석한 가운데 박종훈(왼쪽) 신세계그룹 이마트부문기획전략본부장과 제임스 동 알리바바 인터내셔널 마켓플레이스 사장이 5일 중국 베이징에서 열린 한·중 비즈니스 포럼에서 업무 협약을 맺고 있다. 연합뉴스

한·중 양국이 이재명 대통령의 국빈 방문을 계기로 ‘글로벌 공동 도전 대응을 위한 과학기술 혁신 협력에 관한 양해각서(MOU)’를 비롯해 14건의 MOU를 체결했다. 과학기술을 필두로 경제·통상 각 분야의 협력을 복원하기 위한 시도로 해석된다.



이번 MOU 체결은 ‘한한령’ 등으로 악화했던 양국의 경제 협력 수준을 회복하는 조치로 평가된다. 특히 첨단·디지털 산업 분야까지 교류의 확장을 추진한 것은 양국 협력의 수준을 새로운 단계로 끌어올리려는 시도라는 분석이다.



정부는 5일 중국 베이징 인민대회당에서 중국 정부와 총 14건의 MOU와 청나라 시기 석사자상을 중국에 기증하는 1건의 기증 증서에 서명했다. 양국이 체결한 MOU는 과학·디지털 기술, 중소기업·혁신, 산업단지, 환경·기후, 교통, 지식재산, 식품 등 경제·과학·통상 영역의 다양한 분야를 포괄한다.



양국은 먼저 향후 기후변화 등 글로벌 이슈에 공동 대응하기 위해 공동 연구와 연구자 교류, 공동 세미나 등 과학기술 협력을 추진하기로 했다. 또 디지털 확산·포용, 소프트웨어, 사이버 보안 등 디지털 분야 전반에서 정부·민간 차원의 교류·협력을 확대하기로 했다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이 같은 내용의 MOU를 각각 인허쥔 중국 과학기술부장, 리러청 중국 공업정보화부장과 체결했다.



양국은 또 스타트업 관련 정보·경험을 공유하고 인적교류·투자를 활성화하며 인공지능(AI) 등 신기술을 활용한 스타트업 지원에 함께 나서기로 했다. 한·중 산업협력단지 간 무역과 투자를 장려하고 함께 제3국 시장에 진출하는 방법을 모색하자는 데에도 합의했다. 양국은 지식재산 보호 분야 협력을 심화하고 미세먼지 등 대기 분야 협력을 기후변화·순환경제 등으로 확대하는 내용의 MOU도 맺었다. 아울러 도로·철도·항공 분야의 국장급 협의체를 장관급 협의체로 격상해 교통 분야 협력을 증진하기로 했다.



양국은 식품안전 분야 협력을 통해 K푸드의 중국 진출을 지원하고, 자연산 수산물·동식물 검역 등에 대한 허들을 낮춤으로써 양국 간 수출입을 촉진하기로 했다. ‘국가공원관리당국 간 협력 MOU’, ‘아동 권리보장 및 복지증진 협력 관련 MOU’도 체결됐다.



양국은 이 같은 경제 영역의 협력을 가속하기 위해 그동안 비정기적으로 개최되던 상무장관회의를 정기적으로 개최하기로 합의했다. 김정관 산업통상부 장관과 왕원타오 중국 상무부장이 참석한다. 이 대통령은 전날 동포 만찬 간담회에서 “중국은 이제 세계 시장에서 우리와 경쟁하고 있지만 신재생에너지, 바이오, 실버산업 등 협력할 분야도 무궁무진하게 남아 있다는 것이 제 생각”이라고 강조했다. 정부는 이와 별도로 간송미술관이 소장하고 있는 청대 제작 석사자상 한 쌍을 중국 국가문물국에 기증키로 했다.



이동환 기자, 베이징=최승욱 기자 huan@kmib.co.kr



