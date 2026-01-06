젠틀몬스터 vs 블루엘리펀트… K아이웨어 ‘디자인 분쟁’

가성비 브랜드 급성장에 정면충돌

“유사도 99%” vs “정당한 경쟁”

‘베껴도 남는’ 디자인 보호 공백

K아이웨어 브랜드 젠틀몬스터(왼쪽)와 블루엘리펀트(오른쪽) 모델 이미지 컷. 각 사 홈페이지 캡처

젠틀몬스터와 블루엘리펀트가 소송전을 벌인다. 독특한 디자인과 매장 인테리어로 MZ 세대와 외국인 관광객의 호응을 얻으며 성장한 ‘K아이웨어’의 두 핵심브랜드가 디자인을 둘러싼 분쟁을 벌이고 있다. 젊은 층과 외국인 관광객을 사로잡고 있는 대표적인 K브랜드 두 곳의 법정 공방으로 관심을 모으고 있다. 유통업계 전반에서 반복되는 모방에 현행 제도로는 실질적인 제동을 걸기 어렵다는 지적이 나온다.



5일 패션업계에 따르면 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터를 운영하는 아이아이컴바인드는 블루엘리펀트와 디자인 침해를 둘러싼 법적 분쟁을 이어가고 있다. 블루엘리펀트가 젠틀몬스터의 일부 제품과 매장 공간을 모방했다는 이유에서다. 아이아이컴바인드는 2024년 12월 고소장을 제출한 데 이어 두 차례에 걸쳐 가압류를 신청했고, 지난해 10월엔 부정경쟁방지법상 금지·손해배상 청구 소송을 제기했다.



2019년 설립된 블루엘리펀트는 젠틀몬스터의 ‘가성비 버전’으로 입소문을 타며 빠르게 성장했다. 젠틀몬스터 제품이 20만~30만원대인 반면 블루엘리펀트는 5만~7만원선의 가격으로 유사한 디자인을 선보였기 때문이다. K아이웨어가 관광객들 사이 필수 쇼핑 품목으로 자리 잡은 점도 폭발적인 성장을 뒷받침했다. 2024년 매출은 약 300억원으로 전년 대비 421% 급증했다.



그러나 비슷한 디자인을 선보이며 두 브랜드가 “같은 공장에서 생산된다”거나 “자매 브랜드”라는 출처가 확인되지 않은 정보도 확산됐다. 이에 아이아이컴바인드는 내부 조사를 진행한 결과 30여개 제품에서 높은 수준의 유사성이 확인됐으며 일부 제품은 유사도가 99%에 달했다고 주장하고 있다.



아이아이컴바인드는 유사성이 안경 디자인에만 국한되지 않는다고 보고 있다. 젠틀몬스터 중국 상하이 매장과 블루엘리펀트 서울 명동 매장의 공간 연출 방식이 비슷하고, 젠틀몬스터가 먼저 공개한 파우치 디자인이 이후 블루엘리펀트 대표 명의로 출원·등록된 사실도 확인됐다는 주장이다. 아이아이컴바인드 측은 현재 해당 파우치 디자인에 대해 특허심판원에 무효 심판을 제기한 상태다.



가전업계에서는 코웨이가 쿠쿠홈시스의 정수기 유사 디자인 논란에 대해 강경 대응에 나섰다. 쿠쿠홈시스가 2024년 선보인 ‘제로100 슬림 얼음정수기’의 디자인이 코웨이가 2022년 출시한 ‘아이콘 얼음정수기’와 유사하다는 주장이다. 식품업계는 이같은 분쟁이 가장 활발한 업계다. 빙그레는 멜론맛 아이스크림 ‘메로나’의 디자인을 서주가 베꼈다며 2023년 부정경쟁행위 금지 청구 소송을 제기했고, 지난해 8월 2심에서 승소 판결을 받았다. 초코파이·불닭볶음면·자일리톨 등에서 분쟁이 꾸준히 이어졌다.



전문가들은 현행 제도로 모방 행위를 막는 데 한계가 있다고 지적한다. 김미주 법률사무소 미주 대표 변호사는 “디자인은 보호 범위가 좁아 상표만 바꿔 사실상 그대로 베끼는 관행이 만연하다. 자본력을 갖춘 기업이 아니면 소송에 나서기도 쉽지 않다”며 “배상액이 크지 않아 베껴서 돈을 벌고, 문제가 되면 조금 배상하면 된다는 인식이 퍼진 것도 문제”라고 지적했다.



신주은 기자 june@kmib.co.kr



