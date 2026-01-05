“난 영화 통해 모든 걸 하고 싶다, 정치도… 사랑도…”

‘국민배우’ 안성기 별세



6세때 ‘황혼열차’ 아역으로 데뷔

2020년대 초까지 170여편 출연

연기 해 될라 커피 광고 제안 숙고

투병 중에도 영화 현장 그리워해

왼쪽 위부터 시계방향으로 영화 ‘바람 불어 좋은 날’ ‘고래사냥’ ‘기쁜 우리 젊은날’ ‘하얀전쟁’ ‘투캅스’ ‘라디오 스타’에 출연한 그의 모습. 한국영상자료원 KMDb 제공

“저는 팬클럽도 없는데, 국민이 저의 팬이라고 생각하면 ‘국민 배우’가 맞는 것도 같습니다. 국민 배우라고 불러주는 것은 배우로서 잘 살았으면 하는 애정의 표시가 아닌가 싶습니다.”



5일 우리 곁을 떠난 배우 안성기는 데뷔 60주년이던 2017년 인터뷰에서 이렇게 말했다. 그는 ‘국민 배우’라는 칭호가 늘 부담스러웠다면서도, 그 말이 자신을 좋은 방향으로 이끌었다고 돌이켰다. 뛰어난 연기력과 바른 품행으로 국민적 사랑과 존경을 받는 동시에 그 무게에 걸맞은 책임감도 함께 짊어져 왔다. 그는 “영화인들과 영화가 더 존중받았으면 좋겠다는 생각으로 나 자신을 굉장히 다그치고 자제하며 살았다”고 고백했다.



안성기의 삶은 한국 영화사 그 자체였다. 부친인 영화 제작자 안화영씨와 친구였던 김기영 감독의 ‘황혼열차’(1957)를 통해 6세에 아역배우로 데뷔한 그는 2020년대 초까지 60여년간 170여편의 작품에 출연했다. 8세였던 1959년 영화 ‘10대의 반항’으로 받은 미국 샌프란시스코영화제 소년특별연기상은 한국 배우 최초의 해외 영화제 연기상 수상 기록이다.



학업에 전념하고 군 복무를 마친 뒤 성인 배우로 복귀한 그는 ‘바람불어 좋은 날’(감독 이장호·1980)로 영화계 주목을 한몸에 받았다. 이후 ‘만다라’(임권택·1981) ‘꼬방동네 사람들’(배창호·1982) ‘고래사냥’(배창호·1984) ‘칠수와 만수’(박광수·1988) 등 한국 영화를 대표하는 거장들의 초기 작품에 잇따라 참여했다.



한국 영화가 산업화 궤도에 오른 90년대는 그의 전성기였다. ‘남부군’(정지영·1990) ‘하얀전쟁’(정지영·1992) ‘투캅스’(강우석·1993) ‘그대 안의 블루’(이현승·1992) ‘태백산맥’(임권택·1994) ‘인정사정 볼 것 없다’(이명세·1999) 등 출연작마다 흥행과 좋은 평가를 동시에 거머쥐었다.



2000년대에도 활발히 현장을 누비며 영화계 맏형 역할을 했다. 액션 연기로 첫 남우조연상을 받은 ‘무사’(김성수·2001), 한국 최초의 천만 영화 ‘실미도’(강우석·2003), 후배 박중훈과 다시 콤비를 이룬 ‘라디오스타’(이준익·2006) 등에서 묵직한 존재감을 드러냈다. 2010~2020년대 들어 주연보다 조연을 맡는 경우가 늘었지만 “역할의 비중보다 좋은 작품인지를 먼저 따진다”는 그의 신념과 원칙은 변함이 없었다. 이순신 장군을 보좌한 물길 전문가 어영담을 연기한 ‘노량: 죽음의 바다’(김한민·2023)가 그의 마지막 작품이 됐다.



고인은 오랜 배우 생활 동안 수많은 트로피를 들어 올렸다. 1980년 ‘바람불어 좋은날’로 대종상영화제 신인상 받은 것을 시작으로 국내 주요 영화제에서 남우주연상 등 연기상을 40여 차례 수상했다. 80년대와 90년대, 2000년대, 2010년까지 시대마다 주연상을 받은 배우는 안성기가 유일하다. 2013년 은관문화훈장을 수훈했고, 2024년 대한민국예술원 회원으로 선출됐다. 별세한 이날 대중문화예술 분야 최고 영예인 금관문화훈장이 추서됐다.



연기 활동 외에 영화계를 위한 공적 역할도 마다하지 않았다. 부산국제영화제 부집행위원장, 신영균예술문화재단 이사장 등을 역임했다. 한국영화배우협회 이사장과 스크린쿼터 비상대책위원회 공동위원장으로 활동하며 영화인 권익 보호에도 앞장섰다. 친근하고 부드러운 이미지로 1983년부터 38년간 동서식품 커피 ‘맥심’의 최장수 모델로도 활동했는데 처음 광고 제안을 받았을 당시에는 연기에 영향을 미칠까 봐 깊이 고뇌했던 것으로 전해졌다.



그의 삶은 언제나 영화와 함께였다. 2012년 인터뷰 당시 “나는 영화를 통해 모든 걸 하고 싶다. 정치도 사랑도 영화 속에서만 하고 싶지, 현실에서는 소시민으로 살고 싶다”고 말했다. 혈액암 투병으로 연기 활동을 중단한 후에도 내내 영화 현장을 그리워했다. 2023년 인터뷰에서는 “요즘 촬영장 생각이 많이 난다. 집에서 그동안 못 봤던 영화들을 보다 보니 더욱 작품이 하고 싶다”며 애달파했다.



5일 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에 배우 안성기의 빈소가 마련돼 있다. 사진공동취재단

장례는 신영균예술문화재단과 한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 치러진다. 운구는 배우 이병헌·이정재·정우성·박철민 등이 맡고, 조사는 배창호 감독과 정우성이 낭독한다. 발인은 9일 오전 6시, 장지는 경기도 양평 별그리다이다.



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



