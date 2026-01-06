서초·반포·연희… 서울에 ‘알짜 분양’ 몰린다
분양가상한제 단지 줄줄이 대기
공급 부족에 시세차익 기대 확산
새해에도 서울 주요 지역에서 ‘알짜·로또 분양’이 대기 중이다. 서울 강남권의 분양가상한제 적용 단지와 대규모 재건축 단지도 포함돼 높은 시세차익 기대감에 따른 치열한 청약 경쟁이 예상된다.
5일 직방에 따르면 올해 전국 분양 계획 물량은 총 25만6000여가구로 집계됐다. 이중 일반분양 공급 물량은 약 16만5000 가구다. 향후 일부 추가되거나 조정·지연될 가능성이 있다.
이달에는 전국에서 총 1만1635가구의 분양이 예정됐다. 전년 동기(8585가구)보다 약 36% 증가한 수치다. 하지만 일반분양 예정 물량은 4816가구로 전년 동기(5289가구)보다 약 9% 감소했다. 재개발·재건축과 지역주택조합 등 조합 물량 비중이 높은 사업장이 분양에 나선 영향이다.
지역별 분양예정 물량은 서울·경기·인천 등 수도권에 집중됐다. 수도권 분양예정 물량은 1만559가구(서울 4150개·경기 3841개·인천 2568개)다. 지방은 경북·경남 2개 지역에서 2개 단지, 총 1076가구만 분양을 앞뒀다.
서울을 중심으로 1월부터 알짜 단지들이 분양을 앞뒀다. 서대문구에선 연희1구역 재개발을 통해 공급하는 ‘드파인 연희’가 분양한다. 총 959가구 중 332가구가 일반분양이다. SK가 서울에서 처음 선보이는 하이엔드 브랜드 ‘드파인’을 적용했다. 연희동 일대에서 약 9년 만에 공급되는 신축 아파트다.
서초구 서초동에선 DL이앤씨가 시공하는 ‘아크로 드 서초’가 이달 공급된다. 1161가구 중 일반분양은 56가구에 불과하다. 하지만 분양가상한제가 적용돼 전용 59㎡ 기준 분양가가 18억~19억원대로 예상된다. 인근 시세와 비교하면 최대 10억원 안팎의 시세차익이 예상된다. 영등포구 신길동 일대에 조성되는 ‘더샵신풍역’은 2030가구 중 332가구가 일반분양한다. 오는 3~4월은 동작구에서 선호도 높은 단지 분양이 예정됐다. 흑석11구역 재개발 사업인 ‘서반포 써밋 더힐’은 3월, 노량진8구역을 재개발하는 ‘아크로 리버스카이’는 4월 공급이 예상된다.
올해 최대어는 서초구 반포동의 ‘디에이치 클래스트’가 꼽힌다. 반포주공 1단지 1·2·4주구 재건축으로 공급되는 단지는 총 5002가구 중 일반분양만 1832가구에 달한다. 현대건설이 시공을 맡았고, 9월 분양이 예상된다. 서초구 방배동의 ‘방배 포레스트 자이’와 ‘방배 르엘’도 각각 일반분양 547가구, 180가구를 공급한다. 이르면 상반기에 분양을 예고했다. 직방 관계자는 “올해 분양은 수요 여건이 뒷받침되는 지역과 사업장을 중심으로 선택적으로 이뤄질 것”이라고 전망했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
