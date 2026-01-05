베네수엘라 다음은 어디? 트럼프 ‘함포외교’ 곳곳 초긴장

“그린란드 반드시 필요” 또 언급

콜롬비아·쿠바·멕시코에도 경고

“이란, 시위대 죽이면 美가 타격”

지난해 11월 미 해군 항공모함 제럴드포드함과 구축함 윈스턴처칠호·마한호·베인브리지호가 B-52 전략폭격기와 F-18 슈퍼호넷 전투기들의 호위를 받으며 대서양에서 카리브해를 향해 이동하는 모습. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출을 단행하자 덴마크령 그린란드와 중남미 좌파 정권 등 다음 표적들이 긴장하고 있다. 트럼프 대통령의 ‘함포 외교(gunboat diplomacy)’가 본격화됐다는 평가가 나온다.



트럼프는 4일(현지시간) 시사지 디애틀랜틱과의 인터뷰에서 그린란드에 대해 “러시아와 중국 선박들에 둘러싸여 있다”며 “우리에게 그린란드가 반드시 필요하다”고 말했다. 트럼프는 유럽보다 북미 대륙에 가까운 그린란드를 놓고 집권 1기 때부터 매입을 시도했다. 지난해 집권 2기 출범 전부터는 미국령 편입 계획을 노골적으로 밝혔다. 트럼프는 최근 기자회견에서도 “광물을 위해서가 아니라 국가 안보를 위해 그린란드가 필요하다”고 말했다.



스티븐 밀러 백악관 부비서실장의 부인 케이티 밀러는 이날 엑스에 그린란드 영토를 성조기 무늬로 채운 지도를 공유하며 ‘머지않아(SOON)’라고 적었다. 미국이 곧 그린란드 편입에 나설 것이라는 뜻으로 풀이된다. 이에 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 성명을 내고 “미국이 역사적으로 긴밀한 동맹국이자 매각 대상이 아니라고 분명히 밝힌 다른 국가와 국민을 위협하는 행위를 중단할 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.



베네수엘라의 동맹국인 쿠바도 트럼프의 사정권에 들어갔다. 트럼프는 이날 전용기 에어포스원에서 취재진에게 “쿠바가 그냥 무너질 것이라고 생각한다. 우리가 어떤 행동을 할 필요도 없다고 본다”고 말했다. 쿠바계인 마코 루비오 미 국무장관도 트럼프를 거들었다. 루비오 장관은 이날 NBC방송 인터뷰에서 “마두로를 경호한 것은 쿠바인들”이라며 “쿠바 경호원들은 마두로 정부의 내부 정보 업무도 담당했다”고 말했다. 쿠바 이민자 가정에서 태어난 루비오는 장관 취임 전부터 쿠바 공산 정권을 강도 높게 비판해 왔다.



트럼프와 루비오의 발언에 대해 뉴욕타임스는 “함포 외교의 명백한 선언”이라며 “아메리카 대륙을 넘어 세계에 연쇄적인 영향을 미칠 것”이라고 지적했다. 함포 외교는 제국주의 팽창기에 유럽 열강들이 막강한 해군력을 앞세워 상대국과의 협상에서 유리한 조건을 받아낸 방식을 뜻한다. 미국이 1853년 매튜 페리 제독의 해군 함대를 앞세워 일본을 개항시키고, 이후 근대화를 이룬 일본이 운요호로 조선을 압박해 1876년 강화도조약을 체결한 사례가 모두 함포 외교에 해당된다. 미국은 마두로 축출을 목표로 베네수엘라를 군사적으로 압박하던 지난해 11월 세계 최대 항공모함인 제럴드포드함과 군함 12척을 카리브해에 배치한 바 있다.



트럼프는 이날 반미 성향 국가들에도 경고를 보냈다. 그는 콜롬비아에 대해 “아주 병든 나라다. 코카인을 만들어 미국에 파는 것을 좋아하는 역겨운 남자가 이끌고 있는데, 오랫동안 그럴 수 없을 것”이라고 말했다. ‘역겨운 남자’는 2022년 콜롬비아 사상 첫 좌파 정권을 수립한 구스타보 페트로 대통령을 가리킨 것으로 보인다.



트럼프는 멕시코를 향해서도 “무언가를 해야 할 것”이라며 “멕시코를 통해 그들(마약 조직)이 유입되고 있다. 멕시코는 정신을 차려야 한다”고 말했다. 좌파 성향인 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 한국 등 자유무역협정(FTA) 미체결국을 상대로 최대 50%의 관세를 부과하며 트럼프 행정부와 무역 기조를 맞췄지만 이민자 문제 등 미국과의 갈등 현안에는 ‘강온 양면’ 전략을 펼치고 있다.



트럼프는 대규모 반정부 시위가 일어난 이란에 대해 “면밀히 주시하고 있다. 과거에 했던 것처럼 사람들을 죽인다면 미국으로부터 매우 강력한 타격을 받을 것”이라고 경고했다. 월스트리트저널은 “마두로가 축출된 뒤 이란 지도부의 셈법이 복잡해졌다”고 평가했다.



워싱턴=임성수 특파원, 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



