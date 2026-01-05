김건희 매관매직 등 특검이 못 푼 고리, 경찰 특수본 손에

경찰, 3대 특검 잔여 사건 144건 인수

김병기 의혹 수사도 서울청이 맡아

김경 서울시의원 입국시 통보 조치

사진=이한형 기자

3대 특검(내란·김건희·채해병) 잔여 사건을 넘겨받은 경찰이 본격 추가 수사에 착수했다. 경찰은 김건희 여사 관련 남은 의혹을 수사하는 팀에 40명의 수사관을 배치하며 특별수사본부(특수본) 구성을 마쳤다. 또 김병기 더불어민주당 의원을 둘러싼 의혹 수사도 서울경찰청으로 일원화됐다. 강선우 의원에게 공천 대가로 1억원을 건넨 의혹을 받던 중 미국으로 출국한 김경 서울시의원에 대해서는 ‘입국 시 통보’ 조치를 취했다.



경찰청 특수본 관계자는 “(김건희 특검 잔여 사건을 수사하는) 수사3팀은 김우석 총경을 팀장으로 40명이 편성됐고, 인수받은 사건은 사건번호 기준 144건”이라고 5일 밝혔다. 이 관계자는 “기록을 정밀 분석하면 병합할 만한 내용이 꽤 있을 것”이라며 “(사건을) 재분류하는 작업 중”이라고 설명했다. 144건 중에는 같은 사안인데도 고발 주체가 달라 중복되는 경우도 있는 것으로 알려졌다.



김 여사의 매관매직 의혹 관련 뇌물죄 적용 여부, 서울양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹, ‘셀프 수사 무마’ ‘집사 게이트’ 의혹 등이 특수본의 몫이다. 특수본은 인계받은 사건 중 통일교 관련 의혹은 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 중대범죄수사과에 넘기는 방안을 검토 중이다.



채해병 특검 잔여 사건을 맡은 특수본 수사1팀은 이날까지 참고인 등 사건 관계자 총 18명을 조사했다. 채해병 특검은 지난해 11월 3대 특검 중 가장 먼저 사건을 경찰에 인계했다. 수사1팀은 14명 규모로 관련 사건 3건을 수사 중이다. 내란 특검 사건을 맡은 수사2팀은 41명 규모로, 넘겨받은 사건 33건 중 현직 군인이 연루된 20건은 국방부 특별수사본부로 이첩했다.



한편 김 의원 관련 접수된 고발 사건 13건은 서울청 공공범죄수사대가 맡게 됐다. 경찰은 2022년 지방선거 당시 강 의원에게 공천 헌금을 건넨 의혹을 받는 김 시의원에 대해 입국 시 통보해 달라고 법무부에 요청했다. 김 시의원은 최근 미국에 체류하는 자녀를 만나기 위해 출국한 것으로 알려졌다. 당시 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김 의원은 이 의혹을 강 의원으로부터 직접 듣고도 묵인했다는 의혹을 받고 있다.



경찰은 김 의원이 배우자에 대한 경찰 수사를 무마해 달라고 국민의힘 의원에게 청탁했다는 의혹 관련 고발장도 접수했다. 경찰은 김 의원의 아내 이모씨가 2022년 7~9월 당시 동작구의회 부의장의 법인카드를 사적 유용했다는 의혹을 2024년 4월 말부터 입건 전 조사(내사)했는데 같은 해 8월 무혐의로 사건을 종결한 바 있다.



지난해 11월 동작경찰서는 김 의원의 전 보좌진으로부터 ‘공천 헌금’ 의혹과 배우자 업무추진비 유용 정황이 담긴 탄원서를 제출받았지만, 두 달간 수사에 착수하지 않았다. 이와 관련해 시민단체 사법정의바로세우기시민행동은 이날 서울청에 김 의원과 김현지 청와대 제1부속실장 등 6명을 고발했다. 탄원서가 당대표실에도 전달됐으나 김 실장이 이를 무마했다는 의혹에 따른 것이다.



조민아 임송수 기자 minajo@kmib.co.kr



