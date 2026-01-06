요리 레시피 추천하고 빨래 돕고… AI는 일상 동반자

[CES 2026]

삼성전자, 가전 등 비전 발표 1시간

청중 1800여명이 박수 25번 보내

LG전자는 ‘당신에게 맞춘 혁신’ 강조

노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)이 4일(현지시간) 미국 라스베이거스 윈 호텔에 마련된 삼성전자 단독 전시관에서 열린 '더 퍼스트룩' 프레스 콘퍼런스에서 인공지능(AI) 기술이 집약된 최신 제품을 소개하고 있다. 삼성전자 제공

세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’ 개막을 앞둔 4일(현지시간) 미국 라스베이거스 윈 호텔에 설치된 삼성전자 단독 전시관은 전 세계에서 모인 파트너사와 미디어, 관람객들로 발 디딜 틈 없이 붐볐다. 삼성전자가 이곳에서 ‘더 퍼스트룩’ 행사를 열고 ‘당신의 인공지능(AI) 일상 동반자’ 비전을 발표한 1시간 동안 무려 25번의 박수갈채가 쏟아졌다. 삼성전자의 AI 기술이 집약된 최신 제품을 가장 먼저 보기 위해 모여든 1800여명의 관람객들은 쉴새 없이 카메라 셔터를 누르며 환호성을 터뜨렸다.



이번 행사의 키워드는 AI의 일상화였다. TV 가전 모바일 헬스케어 등 우리 삶 전반에 스며든 AI를 일상의 동반자로 만들겠다는 의미다. 대표 연사로 나선 노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장 )은 “삼성전자의 모든 제품군과 서비스에 AI를 적용해 고객들이 진정으로 의미 있는 AI 경험을 누릴 수 있도록 하겠다”고 강조했다.



이를 실현하는 첫 비전으로 집안일에서의 해방을 목표로 한 ‘홈 컴패니언’이 소개됐다. 삼성전자는 스마트 홈 플랫폼 ‘스마트싱스’를 기반으로 기존과는 차원이 다른 AI 가전 연결 경험을 제공한다는 계획이다. 스마트싱스는 현재 4억3000만명이 넘는 사용자와 4700여종의 연결 기기 생태계를 구축하고 있다.



진화한 AI 가전도 대거 공개됐다. 2026년형 ‘비스포크 AI 패밀리허브’ 냉장고는 가전 최초로 구글의 최신 AI 모델 제미나이를 탑재해 차별화된 식재료 보관·관리 경험을 제공한다. 내부 카메라로 냉장고 식재료를 인식해 바로 만들 수 있는 요리 레시피를 추천하거나 영상에 나온 요리를 레시피로 변환해 제공해준다.



삼성전자 행사를 보기 위해 네덜란드에서 왔다는 로버트 블라우보어는 비정형 벽면에서도 화면을 자동 보정해주는 ‘AI 포터블 프로젝터 더 프리스타일 플러스’ 앞에서 눈을 떼지 못했다. 그는 “정말 감탄이 나오는 기술”이라며 “거실에서 프로젝터를 사용하기에 가장 완벽한 벽이 어딜까 고민하는 나에게 완벽한 솔루션”이라고 말했다.



LG전자가 CES 2026에서 실물을 공개할 홈 로봇 'LG 클로이드'가 세탁물 바구니에서 빨랫감을 꺼내 세탁기에 넣고 있다. LG전자 제공

LG전자는 오는 6~9일 메인 전시관인 LVCC에서 ‘당신에게 맞춘 혁신’을 주제로 2044㎡(약 618평) 규모의 전시관을 운영한다. 전시관 입구에는 무선 월페이퍼 TV ‘LG 올레드 에보 AI W6’ 38대를 천장에 매달아 만든 초대형 오브제가 내걸렸다. 무선 올레드 TV 38대가 마치 공중에 떠 있는 듯한 모습이었다.



LG전자는 가전 사업의 지향점으로 제시해 온 ‘가사 해방을 통한 삶의 가치 제고’를 AI 가전과 로봇을 통해 현실화한다는 구상이다. 이를 위해 전시관은 다양한 생활 영역에서 가전을 유기적으로 연결하고, 사용자 중심으로 작동하는 모습으로 구현했다.



가사 부담을 줄이는 AI 가전도 대거 등장했다. LG AI 냉장고는 사용 패턴을 학습해 필요한 시점에 미리 냉각 온도를 조절한다. ‘AI DD모터’를 탑재한 LG AI 워시타워는 AI가 세탁물의 무게와 습도, 옷감 종류 등을 분석하고 세탁 건조 강도를 세탁물에 맞춰 조절한다. 모든 가전은 AI 홈 허브 ‘씽큐 온’에 연결된다. 씽큐 온은 냉장고의 온도 변화를 실시간으로 감지하고, 세탁기의 세탁 패턴을 분석해 새로운 세탁코스를 추천한다. 사용자 환경에 맞춰 공기청정기를 작동시키거나 조명을 조절해 쾌적한 환경을 제공한다.



라스베이거스=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



