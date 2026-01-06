“안 오른 건 내 월급뿐” 투잡 뛰는 근로자 매달 증가세
“2000원 버는 도보 배달이라도…”
상용근로자 23만여명 “알바중”
수도권에 거주하는 30대 직장인 A씨는 주말에 지인이 운영하는 학원에서 중·고등학생들의 과제를 첨삭해주는 아르바이트를 한다. 일당이 10만원 안팎으로 꽤 쏠쏠한 편이다. A씨는 “교통비 등을 고려하면 그렇게 많은 액수는 아니지만 생활비가 부담되다 보니 일을 추가로 하고 있다”고 말했다. 중소기업에 다니는 B씨는 “300만원을 번다고 해도 월세 내고 생활비 내면 사실상 저축이 안 되기 때문에 종종 도보 배달을 한다”며 “2㎞를 걸어도 2000원 안팎을 벌지만 안 하는 것보다는 낫다는 생각 때문에 하고 있다”고 밝혔다.
고물가로 인해 생활비 부담이 커지면서 직장을 다니면서 부업이나 아르바이트를 하는 사람들이 늘고 있다. 5일 국가데이터처 마이크로데이터를 분석한 결과 지난해 11월 상용근로자(1년 이상 고용계약을 맺은 근로자) 중 부업을 했다고 답한 이들은 23만4051명으로 집계됐다. 전년 동월(21만9648명) 대비 6.5%(1만4403명) 늘어났다. 특히 상용근로자 중 부업자 수는 지난해 8월 이후 11월까지 매달 증가세다. 그러나 아르바이트 등 부업을 숨기려는 특성상 실제는 이보다 더 많을 것으로 보인다.
직장인들이 ‘가욋일’을 찾는 이유는 고물가로 생활비 부담이 커진 탓이 크다. 지난해 소비자물가는 전년 대비 2.1% 상승해 2020년(0.5%) 이후 5년 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 그러나 체감물가는 이와 정반대다. A씨는 “점심시간에 라면과 김밥만 먹어도 만원이 넘는다”면서 “물가 착시 현상이 너무 심한 거 아니냐”고 말했다. 장기화된 고환율도 물가에 악영향을 주고 있다. 일반적으로 고환율은 수입물가를 자극해 생활물가를 끌어올리는 역할을 한다.
온라인상에선 홀서빙 같은 아르바이트부터 유튜버나 블로그 운영 등 트렌드를 반영한 부업까지 다양한 경험담이 공유되고 있다. 직장인 C씨는 “생활비가 부족하다 보니 여러 부업을 고민하고 있다”며 “요즘은 블로그 등 SNS 활동을 통해 조금씩 수익을 내보려고 시도하고 있다”고 말했다.
가장 1명의 월급만으로 저축하고 집을 살 수 있었던 1980년대식 고성장 시대는 다시 돌아오기 어려울 것이란 전망이 우세하다. 김성희 산업노동정책연구소장은 “한국 사회는 임금 상승 속도가 물가 상승 속도를 잡지 못하고 있는 데다 수년째 불완전·불안정 일자리가 많은 상황”이라며 “충분한 소득을 얻지 못하는 노동자들에게 능력에 걸맞은 일자리가 제공될 수 있도록 사회가 고민할 필요가 있다”고 말했다.
