“연기 넘어 삶으로 존경받은 배우”… 각계 추모물결
李대통령 “안성기 연기는 곧 삶”
‘60년 우정’ 조용필 “또 만나자”
‘국민 배우’ 안성기의 별세 소식이 5일 전해지자 영화계를 넘어 문화예술계와 정치권, 시민사회 전반에서 추모의 물결이 이어졌다.
영화계는 “연기를 넘어 삶으로 존경받은 배우”라며 고인을 기렸다. 전찬일 영화평론가는 국민일보와의 통화에서 “70년 가까이 쉼 없이 일하며 자기를 필요로 하는 곳에 힘을 실어준 배우”라며 “연기를 넘어 삶으로 존경받은 유일한 역할모델”이라고 평가했다.
고인의 빈소가 마련된 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에는 마지막 인사를 건네려는 발길이 이어졌다. 서울 경동중학교 동창으로 60년 넘게 우정을 이어온 가수 조용필은 이번 주말 전국투어 서울 공연을 앞두고도 이날 한달음에 빈소부터 찾았다. 조용필은 “‘영화계에 별이 하나 떨어지는구나’라는 생각이 들었다”며 “아쉬움 없이 편하기를, (하늘에서도) 남은 연기 생활을 할 수 있기를 바란다. 또 만나자”고 작별 인사를 전했다.
영화 ‘만다라’(1981), ‘태백산맥’(1994) 등을 함께했던 거장 임권택 감독도 빈소를 찾았다. 임 감독은 “좋은 사람이자 연기자로서 정말 충실했던 분”이라며 “현장에서 늘 편안했고, 연출자로서 연기자에게 가질 수 있는 불안한 것들이 전혀 없었던 훌륭한 배우였다”고 고인을 기렸다.
‘칠수와 만수’(1988), ‘인정사정 볼 것 없다’(1999), ‘라디오 스타’(2006) 등을 함께 촬영하며 한국 영화사에서 손꼽는 콤비로 호흡을 맞췄던 배우 박중훈은 고인을 두고 “나의 스타이자 스승, 친구 같은 존재”라고 회고했다. 박중훈은 “배우로서 그런 인격자 분과 함께하며 좋은 영향을 받은 것도 감사하게 생각한다. 이 슬픈 마음을 표현할 길이 없다”며 슬픔을 감추지 못했다.
영화인장으로 치러지는 고인의 장례위원회 대외협력위원장을 맡은 배우 박상원도 빈소를 찾아 “배우 이전에 인간으로 너무 훌륭하고 평생 존경하는 선배였다”면서 “편안하게 하늘나라에서 연기하며 계실 것”이라며 눈물을 흘렸다. 장례위원회는 서울영화센터에 일반 시민들을 위한 조문공간을 마련하기로 했다. 6~8일 오전 10시부터 6시까지 조문이 가능하다.
이재명 대통령도 페이스북 메시지를 통해 애도의 뜻을 전했다. 이 대통령은 “‘영화를 꿈으로, 연기를 인생으로 살아왔다’는 말씀처럼 안성기 선생님께 연기는 곧 삶이었다”며 “‘관객과 시청자에게 믿음을 주고 싶다’는 소망처럼 ‘믿고 보는 배우’로서 시대를 관통하는 인간의 희로애락을 진정성 있게 그려낸 배우로 영원히 남을 것”이라고 애도했다.
고인은 연기력뿐 아니라 겸손과 선행을 실천한 삶으로 한국 영화계의 상징적 존재로 자리해 왔다. 1980년대부터 40년이 넘는 세월 동안 유니세프 한국위원회 친선대사로 활동하며 전 세계 어린이를 위한 지원과 인식 제고에 앞장섰다. 유니세프 한국위원회는 “그 존재 자체로 우리 사회의 귀감이 된 분”이라며 깊은 감사를 표했다.
김승연 권남영 기자 kite@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사