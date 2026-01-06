“원·하청 차별없이 경영성과 공유”
한화오션, 상생협력 선포식 개최
한화오션과 한화오션 사내협력회사협의회가 회사의 경영성과를 원·하청 차별 없이 공유하고 안전한 사업장을 만들기로 뜻을 모았다.
한화오션과 한화오션 사내협력회사 협의회는 5일 서울 중구 한화오션 서울사무소에서 ‘원·하청 상생협력 선포식’을 열었다. 이번 선포식은 한화오션이 지난달 협력사에 대한 성과급 지급률을 원청 직원과 동일하게 적용하겠다고 발표한 성과급 상생 모델의 후속 조치다.
협약서에는 “회사는 경영성과를 원·하청 차별 없이 함께 공유해 회사와 협력사 직원 간 보상 격차를 해소함으로써 협력사 직원들의 실질적인 근로조건이 개선될 수 있도록 노력한다”는 내용이 담겼다.
또 “회사와 협력사는 무재해 사업장 구축을 최우선 과제로 상정한다”, “협력사는 회사의 지속가능한 발전이 동반 성장의 필수적인 전제임을 깊이 공감하고 생산성 향상 및 안정적 공정관리를 위한 정책에 적극 동참한다”는 내용도 포함됐다.
이날 선포식에는 김민석 국무총리와 김경수 지방시대위원장, 권창준 고용노동부 차관 등 정부 인사도 참석했다. 김 총리는 축사를 통해 “한화오션과 협력사가 보여준 상생 협력의 실천이 모든 산업에서 신뢰를 쌓고 미래로 나아가는 이정표가 되기를 기대한다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사