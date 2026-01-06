정의선 “피지컬 AI는 우리만의 무기” 조원태 “경쟁 상대 글로벌서 찾아야”
기업 신년사 키워드는 AI·글로벌
조용철 농심 대표 “글로벌 확장”
현대자동차그룹, 한진그룹 등 주요 기업 총수들이 신년사에서 ‘인공지능(AI) 기술 내재화’와 ‘글로벌 경쟁력 강화’를 강조했다. 글로벌 경영환경 불확실성이 커지는 상황에서 올해가 체질 개선을 통해 성장을 꾀해야 할 시기라는 데에 인식이 모였다.
정의선 현대차그룹 회장은 5일 신년회에서 장재훈 부회장, 호세 무뇨스 현대차 사장, 송호성 기아 사장, 이규석 현대모비스 사장 등과 나눈 좌담회 영상에서 신년 비전을 밝혔다. 정 회장은 “변화의 파도 속에서 AI 역량을 내재화하지 못한 기업은 생존을 담보하기 어렵다”며 AI 기술 체화를 강조했다. 그는 또 “AI를 단순한 도구로 볼 것인가, 기업 진화의 원동력으로 삼을 것인가에 미래가 달려있다”며 “데이터, 자본, 제조 역량을 갖춘 현대차그룹에 AI는 충분히 승산 있는 게임”이라고도 했다.
정 회장은 피지컬 AI를 성장 동력으로 추진하겠다는 의지도 내비쳤다. 그는 “피지컬 AI로 중심이 이동할수록 현대차그룹이 보유한 자동차, 로봇과 같은 움직이는 실체와 제조 공정 데이터 가치는 희소성을 더할 것”이라며 “빅테크 기업들이 쉽게 모방할 수 없는 우리만의 강력한 무기”라고 말했다.
조원태 한진그룹 회장과 조용철 농심 대표는 글로벌 시장 공략을 강조했다. 조 회장은 이날 “한진그룹의 경쟁 상대는 대한민국 내에서가 아닌 글로벌 시장에서 찾아야 한다”며 “시야를 넓히고 체질을 개선해야 한다. 글로벌 트렌드를 면밀하게 읽고 거시적으로 대응하는 방식이 필요하다”고 신년 메시지를 냈다. 내년 초 출범할 ‘통합 대한항공’을 위해 올해 항공부문 계열사는 통합에 준하는 상황으로 적응해야 한다는 것으로 해석된다.
조 대표는 그간 축적된 역량을 바탕으로 올해는 실질적인 성과를 내야 한다는 의지를 밝혔다. 신라면 40주년을 맞은 올해 글로벌 사업 확장을 강조하며 “현실에 안주하지 않고 낯선 땅을 새로운 기회의 시장으로 바꿔온 ‘글로벌 노마드’ 신라면처럼 농심의 글로벌 영토를 더욱 확장해 나가자”고 격려했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
