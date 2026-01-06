‘불황’ LG화학, ‘캐즘’ LG엔솔의 절박한 신년사
불확실한 경영 환경에 위기 의식
“파부침주 결의” “ESS 성과” 강조
김동춘 LG화학 사장과 김동명 LG에너지솔루션 사장이 5일 불확실한 시장 상황과 경영 환경에 대한 위기 의식을 드러내며 “파부침주(破釜沈舟) 결의”와 “사업 성과 원년”을 각각 주문했다.
김동춘 사장은 신년사에서 “최근의 변화는 과거처럼 주기적 등락과 궤를 달리 한다”며 “인공지능(AI)이 불러온 시장 변화와 공급 과잉, 지정학적 불확실성 속에서 전통적인 대응만으로는 생존할 수 없다”고 말했다. 그러면서 “(석유화학 산업이) 2~3년 회복되더라도 10년, 20년 후 경쟁 우위를 가질 수 있는지 관점에서 판단해야 한다”며 “우리가 지향해야 할 사업은 기술 장벽이 높고 고객 밀착형인 고수익 사업”이라고 강조했다.
김 사장은 ‘선택과 집중’을 강조하며 “전략과 맞지 않는 영역은 과감히 조정하고 핵심 경쟁우위 기술과 신사업에 자원을 집중하겠다”고 선언했다. AX(인공지능 전환)와 OKR(목표·핵심성과 관리 체계)을 전사적으로 도입해 혁신 속도를 끌어올리겠다는 구상도 밝혔다. 그는 “우리는 매우 절박한 상황에 놓여 있다”며 “물러설 길을 없애는 ‘파부침주’의 각오로 임해야 한다”고 당부했다.
김동명 사장은 신년사에서 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 국면을 정면 돌파하겠다는 의지를 드러냈다. 김 사장은 “지난 5년간 압축 성장을 이뤘지만 동시에 전례 없는 변화의 파고를 겪었다”며 “2026년은 그간의 노력이 실질적인 사업 성과로 전환되는 원년이 돼야 한다”고 말했다.
김 사장은 구체적으로 에너지저장장치(ESS) 사업 확대를 내세웠다. 그는 “ESS 수요 확대는 포트폴리오 리밸런싱 성패를 좌우할 기회”라며 생산 능력 확대와 시스템 통합(SI)·소프트웨어(SW) 차별화 역량 강화를 주문했다.
이와 함께 김 사장은 전기차와 ESS용 핵심 제품의 원가 경쟁력 강화, 차세대 기술 확보, AX 기반 실행 가속화를 주요 과제로 제시했다. 그는 “AX로 2030년까지 생산성을 30% 이상 개선하고 그 시기를 앞당기는 데 집중하겠다”며 “우리 전략은 명확하고 남은 것은 결과로 증명하는 것”이라고 강조했다.
