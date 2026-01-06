[단독] “쿠팡, 자회사 채용과정 전반 관여”… 특검, 진술 확보
제보자 “실질적 교류 많아” 주장
쿠팡 “인사평가는 회사 고유 권한”
쿠팡 퇴직금 미지급 사건 불기소 외압 의혹을 수사 중인 상설특검이 ‘쿠팡 블랙리스트 의혹’ 제보자 김준호씨 조사에서 일명 ‘PNG리스트’라고 불리는 채용 블랙리스트 관리와 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡CFS) 채용 과정 전반에 쿠팡 본사가 관여했다는 취지의 진술을 확보한 것으로 파악됐다. 특검은 해당 진술이 쿠팡이 일용직 근로자들을 사실상 퇴직금을 지급해야 하는 상용직처럼 관리한 정황이 될 수 있다고 보고 수사를 진행 중이다. 다만 쿠팡 측은 인사평가는 회사 고유 권한이며 위법소지가 없다는 입장이다.
국민일보 취재를 종합하면 지난 4일 참고인 신분으로 특검 조사를 받은 김씨는 “쿠팡CFS는 쿠팡 본사와 교류하지 않는다고 주장하지만 실질적으로 교류가 많다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 2022년 11월부터 5개월간 쿠팡CFS 인사팀에서 근무한 김씨는 ‘PNG리스트’라고 불리는 블랙리스트의 존재를 언론에 알린 인물이다. 쿠팡CFS는 일용직 채용 과정에 이 명단을 활용했던 것으로 알려졌다.
김씨는 조사에서 “PNG리스트를 관리하는 사이트부터 채용 과정 전반을 쿠팡에서 관여하고 있다”고 진술했다. 특히 PNG리스트는 인사노무관리시스템(LMS)에서 관리됐는데, 해당 사이트 관리 주체가 쿠팡 본사였다는 것이다. 쿠팡 측은 PNG리스트 운영 의혹에 대해 위법 소지가 없다는 입장을 고수하고 있다. 쿠팡은 2024년 2월 낸 관련 입장문에서도 “직원에 대한 인사평가는 회사의 고유권한”이라고 밝힌 바 있다.
특검은 김씨의 이 같은 진술이 쿠팡CFS가 일용직 근로자들을 사실상 상용직 근로자처럼 관리해 왔는지 여부를 보여주는 정황이 될 수 있다고 보고 수사를 이어가고 있다. 상용직이 아닌 하루만 일하는 일용직 근로자라면 굳이 블랙리스트까지 만들어 직원을 관리할 필요는 없었을 것이란 게 김씨 주장이다. 또 일용직 근로자라면 매일 진행됐어야 할 안전교육이 2~3개월간 근무이력이 없는 근로자에게만 부과된 점도 그 근거로 든 것으로 알려졌다.
쿠팡CFS가 고용한 근로자 성격을 규정하는 문제는 특검이 진행 중인 외압 의혹 수사의 핵심 쟁점이기도 하다. 인천지검 부천지청은 쿠팡 퇴직금 미지급 사건과 관련해 최종적으로 무혐의 처분했는데, 당시 부천지청의 판단을 평가할 잣대가 될 수 있기 때문이다. 법원 판례는 일용직 근로자는 퇴직금 지급 대상이 아니지만, 상용직 성격이 인정될 경우에는 예외적으로 퇴직금을 지급해야 한다고 보고 있다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
