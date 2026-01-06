시사 전체기사

주담대 상환 부담 2020년 이후 최저… 그래도 서울은 올랐다

입력:2026-01-06 00:07
수정:2026-01-06 00:07
작년 3분기 전국 주택구입부담지수
59.6으로 19분기 만에 60 아래로
지수 하락에도 지역별 양극화 뚜렷


집을 살 때 받는 대출 관련 부담을 나타내는 지표가 기준금리 인하에 힘입어 약 5년 만에 최저를 기록했다. 다만 서울은 예외다. 가구 소득의 40%가량을 원리금 갚는 데 써야 할 만큼 여전히 부담이 크다.

5일 한국주택금융공사에 따르면 지난해 3분기 전국 평균 주택구입부담지수(K-HAI)는 59.6으로 전 분기(60.4)보다 0.8포인트 하락했다. 이 지수는 중위 소득 가구가 20년 만기 원리금 균등 상환 방식의 주택담보대출을 받아 중위 가격 주택을 구매했을 때 원리금 상환 부담이 얼마나 되는지를 나타낸다.

지수가 59.6이라면 각 가구의 ‘적정 부담액’(연 소득의 25.7%) 중 59.6%를 주담대 원리금 상환에 쓰고 있다는 의미다. 지수가 60을 밑돈 것은 2020년 4분기(57.4) 이후 19개 분기 만에 처음이다.


다만 지역별 편차가 있다. 지난해 3분기 서울 주택구입부담지수는 155.2로 전 분기(153.4) 대비 1.8포인트 상승했다. 서울의 경우 연 소득의 39.9%(25.7%×155.2%)를 주담대 원리금 갚는 데 쓰고 있는 것이다. 서울 지수는 2024년 4분기 157.9에서 지난해 1분기 155.7, 2분기 153.4로 하락하다 3분기 들어 반등했다.

서울의 상승 폭은 전국 17개 광역단체 중 가장 컸다. 서울을 포함해 세종(1.6포인트) 울산(0.7포인트) 제주(0.5포인트) 광주(0.3포인트)만 올랐고 나머지는 하락했다. 특히 인천(-1.9포인트)과 경기(-1.5포인트) 대전(-1포인트) 강원·경남(각각 -0.8포인트)의 낙폭이 컸다.

한편 잇따른 부동산 대책으로 은행권 대출이 틀어막히면서 카드론(장기 신용카드대출) 잔액이 늘어나는 ‘풍선효과’가 뚜렷해지고 있다.

이날 여신금융협회에 따르면 롯데·삼성·신한·우리·하나·현대·BC·KB국민·NH농협 9대 카드사의 지난해 11월 말 카드론 잔액은 42조5529억원으로 전월 말(42조751억원) 대비 1.14% 증가했다. 전월 대비 증가율은 2024년 10월(1.28%) 이후 1년 1개월 만에 가장 높았다.

앞서 금융위원회가 카드론을 포함한 신용대출 한도를 연 소득 100% 이내로 묶는 6·27 부동산 대책을 발표한 지난해 6월부터 9월까지 카드론은 4개월 연속 감소했다.

그러나 10월 들어 전월 말 대비 0.57% 반등한 후 11월에는 증가율이 더 커졌다. 카드론을 갚지 못해 같은 다시 대출을 받는 대환대출 잔액도 9월 1조3611억원에서 10월 1조4219억원으로, 11월 1조5029억원으로 2개월 연속 증가했다.

한 금융권 관계자는 “코스피가 4000을 돌파하자 개인 투자자 사이에서 빚투(빚내 투자하는 것) 열풍이 분 것도 영향을 미쳤을 것”이라면서 “수도권 집값 급등의 부작용이 서울 가구 처분 가능 소득 감소와 카드론 잔액 증가 등 다양한 모습으로 나타나고 있다”고 말했다.

김진욱 기자 reality@kmib.co.kr

