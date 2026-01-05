“베네수 원유 증산 10년간 年 100억 달러 투자해야”

트럼프 공언에도 전문가들 비관적 “정치적 안정성·계약 선명성이 관건”



도널드 트럼프 미국 대통령이 자국 에너지 기업들의 베네수엘라 투자를 통한 석유 증산을 공언했지만 전문가들은 “당장 실행하기 어려운 계획”이라며 비관적으로 전망했다.



AP통신은 4일(현지시간) “트럼프 대통령의 베네수엘라 석유산업 장악 및 재건 계획은 중대한 난관에 직면했다”며 “베네수엘라 석유 인프라는 국제사회의 제재로 장기간 방치돼 노후화됐다”고 전했다. 베네수엘라는 세계 석유 매장량의 17%를 차지하는 1위 산유국이지만 미국 주도의 제재로 해외 수출길이 대부분 막혀 공급량은 1%에도 미치지 못한다. 베네수엘라의 석유 생산량이 정점을 찍었던 1970년대 수준으로 돌아가려면 셰브론·엑손모빌·코노코필립스 같은 미국의 ‘오일 메이저’(석유 대기업)들이 수년에 걸쳐 천문학적인 자본을 투입해야 한다는 분석이 나온다.



중남미 에너지 전문가인 프란시스코 모날디는 “하루 100만 배럴 수준인 베네수엘라의 원유 시추량을 400만 배럴로 증산하려면 향후 10년간 매년 100억 달러(약 14조4500억원)씩 투자해야 할 것”이라고 내다봤다.



니콜라스 마두로 대통령 축출 이후 베네수엘라 정국의 불확실성도 에너지 기업들의 진출을 주저하게 만드는 요인이다. 모날디는 “베네수엘라 석유산업의 문제는 열악한 인프라만이 아니다. 정치적 안정성이나 계약의 선명성을 확보하는 것이 관건”이라고 말했다.



엑손모빌과 코노코필립스는 마두로 전임자인 우고 차베스 대통령의 석유 국유화로 2007년 베네수엘라에서 철수한 바 있다. 미국 기업으로는 유일하게 남은 셰브론은 베네수엘라 석유 총생산량의 4분의 1을 책임지고 있다. 베네수엘라 내 셰브론의 영향력과 장기간 누적된 경험도 다른 에너지 기업들에는 높은 진입 장벽으로 여겨진다고 AP는 짚었다.



코노코필립스의 데니스 누스 대변인은 “베네수엘라의 향후 정국과 국제 에너지 수급 상황을 주시하고 있다”며 “베네수엘라에 대한 사업 계획이나 투자 규모를 추측하는 것은 시기상조”라고 말했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



