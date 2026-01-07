유럽 최대 게임 시장 獨, IP 확보 팔 걷었다
과거 유통 중심 구조 빠르게 재편
韓 진출 정교한 현지화 전략 필요
유럽 최대 게임 시장이자 세계적인 게임 전시회 ‘게임스컴’의 본고장인 독일이 변화하고 있다. 과거 유통과 퍼블리싱 중심이었던 시장 구조가 자체 지식재산권(IP) 확보를 위한 창작·개발 중심으로 빠르게 재편되는 양상이다.
지난달 30일 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 발표한 ‘2025년 독일 게임 산업 정보’ 보고서에 따르면 독일 내 게임 관련 기업은 2020년 621개에서 2024년 948개로 4년 만에 약 52% 급증했다. 특히 주목할 지점은 게임 개발 전문 기업의 약진이다. 퍼블리싱 전담 기업이 완만한 증가세를 보이는 데 반해, 개발 전문 기업과 개발·퍼블리싱을 병행하는 통합형 기업의 비중이 커지고 있다. 독일 게임 산업이 단순 소비처를 넘어 고부가가치를 창출하는 단계로 이동하고 있음을 보여준다.
독일 사회 내 게임에 대한 인식 변화도 산업 성장의 든든한 배경이다. 현재 독일 인구의 절반 이상이 게임을 즐기는데, 평균 이용 나이는 30대 후반까지 확장됐다. 특정 세대의 전유물이 아닌 대중적 여가 문화로 정착한 셈이다. 이에 발맞춰 연방정부는 매년 ‘독일 컴퓨터게임상’을 시상하고 박물관과 교육 현장에서 게임의 예술적 가치를 조명하는 등 정책적 지원도 강화하고 있다.
보고서는 성장의 이면에 과제도 산재해 있다고 평가했다. 가장 고질적인 문제는 숙련된 시니어 개발자 부족이다. 글로벌 흥행작을 배출한 경험이 있는 인력 풀이 얇아 다수 기업이 해외 인재에 의존하고 있다. 이에 따라 비자 절차 간소화와 노동 환경 개선이 산업의 핵심 키워드로 부상했다. 최근에는 게임 산업 종사자들의 권익 보호를 위한 노동자 대표 기구 설립 움직임도 활발하다.
한국 게임사 입장에서 독일은 여전히 기회의 땅이다. 지난해 게임스컴 현장에서 확인된 한국 게임에 대한 현지 반응은 뜨거웠다. 보고서는 완성도 높은 싱글 플레이 액션 게임과 PvPvE 장르에 대해 긍정적인 평가가 이어졌다고 설명했다. 다만 독일 시장은 투명한 과금 구조와 이용자 소통을 극도로 중시하는 특성이 있기 때문에 무분별한 확장보다 현지 이용자 성향에 맞춘 정교한 현지화와 신뢰 중심의 서비스 운영이 필수적이라고 보고서는 강조했다.
이다니엘 기자
