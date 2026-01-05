트럼프 “질서 회복보다 석유 인프라가 우선” 노골적 야욕

“망가진 나라 고친 뒤 선거 치를 것”

노벨상 수상자 마차도와도 거리 둬

2인자 로드리게스와 협력 가능성

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 플로리다주 팜비치 국제공항에서 전용기 에어포스원에 오르기 전 손가락으로 취재진을 가리키고 있다. 마러라고 사저에서 연말연시를 보낸 트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC로 향했다. AP연합뉴스

미국 도널드 트럼프 행정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 대선 등 민주주의 질서 회복보다 석유산업에 대해 관심을 쏟고 있다. 마두로만 축출됐을 뿐 마두로 측근들이 여전히 건재한 베네수엘라 정부와 ‘거래’에 나서는 것 아니냐는 우려가 나온다.



트럼프 대통령은 4일(현지시간) 플로리다주에서 워싱턴DC로 복귀하는 전용기 에어포스원에서 기자들이 ‘단기간 내에 베네수엘라에 자유롭고 공정한 선거를 요구하겠느냐’고 묻자 “베네수엘라는 죽은 나라다. 그 나라를 되살려야 한다. 인프라를 복구하려면 석유 회사들의 대규모 투자가 필요하다”고 답했다.



트럼프는 이어 “우리가 먼저 이를 고치고 준비하는 데 더 집중해야 한다”며 “우리는 대형 석유 회사들을 투입할 것이다. 그들이 인프라를 고치고 투자할 것”이라고 말했다. 그러면서 “적절한 시기에 선거를 치를 것”이라면서도 “가장 시급한 것은 망가진 나라를 고치는 것”이라고 강조했다.



트럼프는 베네수엘라 야권 인사들과 정치범 석방을 요구할 것이냐는 질문에도 “아직 그 단계는 아니다”며 “우리가 원하는 것은 석유 문제를 해결하고 국가를 정상화한 다음에 선거를 치르는 것”이라고 설명했다. 마두로 축출 이후 과도정부 체제인 베네수엘라에서 새 대통령을 뽑는 것보다 석유산업 등 인프라 구축에 더 집중하겠다는 뜻으로 해석된다.



마코 루비오 미 국무장관도 비슷한 견해를 내놨다. 루비오 장관은 NBC방송 인터뷰에서 언제 베네수엘라 선거를 치르느냐는 질문에 “이 시점에는 너무 이르다”고 답했다. 그러면서 트럼프 행정부가 선거와 민주주의도 신경 쓰고 있지만 가장 집중하는 현안은 “미국의 안보와 번영”이라고 말했다.



베네수엘라 헌법에 따르면 대통령의 궐위가 영구적인 경우 30일 이내에 새로운 대통령을 뽑는 선거를 실시해야 한다. 다만 베네수엘라 대법원은 현재 마두로의 부재가 이례적인 상황이어서 추가적인 법적 검토가 필요하다고 판단했다. 이에 따라 델시 로드리게스 대통령 권한대행 겸 부통령의 통치 기간에 대한 명확한 합의가 없는 상황이다.



트럼프 행정부는 베네수엘라 야권 지도자이자 노벨평화상 수상자인 마리아 코리나 마차도와도 거리를 두고 있다. 트럼프는 전날 마차도에 대해 “현재로선 그녀가 지도자가 되기는 매우 어렵다. 국내에서 지지나 존경이 없다”고 주장했다.



대신 트럼프는 마두로 정권의 2인자인 로드리게스 권한대행을 압박하며 협력 가능성을 내비쳤다. 석유 수출 통제와 군사 압박을 지렛대로 삼아 현 베네수엘라 정부를 친미 기조로 전환시키겠다는 의도로 해석된다.



워싱턴포스트는 “(베네수엘라의) 수백만명이 마두로 퇴진을 축하하며 자유가 가까워졌다는 신중한 낙관론을 품고 있다”며 “미국이 권위주의적 마두로 정권의 잔재를 유지시키면서 자국 이익을 위해 베네수엘라의 석유의 부를 착취한다고 인식하기 시작하면 그 정서는 뒤바뀔 수 있다”고 지적했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



