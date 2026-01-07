장애의 경계가 녹아내리고 인간·기계 공존하는 ‘신낭만사회’
미리보는 제4회 ‘국민일보 아르브뤼미술상’ 수상자 전시회
19세기 파리 시내. 새처럼 하늘에서 내려다 본 거리에는 로터리를 중심으로 유럽풍 석조 건물들이 늘어서 있다. 백화점 쇼윈도에는 마네킹이 진열돼 있고, 모자를 쓴 세련된 파리지엔들이 거리를 오간다. 그런데 사람들의 외관이 어딘가 이상하다. 로봇처럼 뻣뻣한 신사도 있지만, 팔이 네 개인 신사도 있다. '유모차 아줌마' 등 거리의 누구도 이를 이상하게 여기지 않은 채 걷는 거리에는 활기가 넘친다.
실험미술 거장 이건용이 후원하는 제4회 ‘국민일보 아르브뤼미술상’ 수상자 전시회 ‘신낭만사회’가 14일부터 서울 종로구 인사동 비영리공간 KCDF갤러리에서 열린다. 자폐 등 신경다양성 신진 작가를 발굴하는 언론사 유일의 공모전이다.
전시 제목은 대상 수상자 심규철의 작품 ‘파리와 내가 사랑한 것들’에서 영감을 얻었다. “19세기 낭만의 도시 파리를 그렸다”는 이 작품은 장애와 비장애 간 위계가 없고, 인간과 기계가 어울려 살아가는 유토피아적 사회를 제시한다. 심규철의 또 다른 출품작 ‘감시요새 식당 시리즈’에서도 원숭이와 너구리 같은 동물과 인간, 그리고 로봇이 함께 어울려 식당에서 요리를 하고 손님으로 와서 밥을 먹는다. 이러한 이상적 사회상을 2026년 오늘의 한국 사회에 구현해보자는 취지에서 ‘신낭만사회’라는 제목을 달았다. 심규철은 고구려 벽화 안악3호분 ‘행렬도’를 모티브로 한 ‘고구려의 행군’으로 대상을 받았다.
이번 전시에는 심규철을 비롯해 최우수상 정장우, 우수상 강원진 등 수상자 13명의 회화·도자 등 작품 38점이 출품됐다. 전시는 소주제에 따라 세 개의 섹션으로 구성된다. 1부 ‘기이한’에서는 심규철, 조태성, 최민석, 최형석, 유도현 작가가 현실과 상상의 경계를 넘나드는 기이한 풍경과 상상을 통해 관객에게 통념을 되묻는 경험을 선사한다. 조태성은 사자, 코뿔소 등 위엄과 힘을 지닌 동물의 왕들 형상 속에 작은 동물들을 퍼즐조각처럼 정교하게 그려 넣어 지구가 함께 살아가는 세상임을 일깨운다. 최민석은 조립식 팽이, 최형석은 엘리베이터 버튼을 변신의 장치로 활용하고, 유도현은 곤충과 인물, 풍경 등 다양한 소재를 통해 탈바꿈 하고 싶은 욕망을 드러낸다.
2부 ‘다정한’에서는 일상에서 부대끼는 사람들 사이의 교유에서 오는 즐거움, 생동감과 매력을 각자의 언어로 표현한다. 정장우는 사람들이 열심히 살아가는 모습에서 느껴지는 에너지에서 얻는 삶의 위로를, 최명은은 야구 경기 관람과 캠핑 등 친구들과 함께해 행복했던 일상의 기억을 시각적으로 기록한다. 강원진은 당당한 여성의 모습을 도시 이미지 속에 오버랩 시키고, 이대호는 선과 색면이라는 대비된 조형 요소로 할머니 등 가까운 인물의 초상을 그린다.
3부 ‘아름다운’에서는 감정과 기억에 기반해 풍경을 그리는 네 명의 작가를 만날 수 있다. 최영준은 올림픽공원과 석촌호수 등 도심 풍경을 두터운 물감층과 짙은 선, 다채로운 색채로 풀어낸다. 이시형과 최지원은 면 분할로 그리는 공통점이 있는데, 이시형의 작업에서는 전통 조각보가 연상되고, 최지원의 작품에서는 붓질이 주는 위무가 느껴진다. 이민서의 작품 속 텍스트와 숫자는 기억의 단서이자 감정을 드러내는 매개체로 작동한다.
21일 열리는 전시 연계 라운드테이블에서는 박찬욱 감독이 주목해 영화 ‘어쩔수가없다’에서 캐릭터화한 천재 자폐 첼리스트 이정현의 특별 공연이 열린다. 이어 ‘아빠가 푸는 이정현 그림 악보의 비밀’(이용진), ‘저시력 예술가에게 본다는 것은’(시각예술가 김보라), ‘국내 첫 장애·비장애 통합 부산 레시던시 두구의 경험’(운영자 김미지) 등의 발표가 이어진다.
관객이 대상, 최우수상, 우수상 수상자들과 함께 전시장에서 이들의 작품 세계를 공감하고 체험하는 아트팩토리도 27일, 29일, 2월 5일 각각 열릴 예정이다. 전시는 2월 8일까지.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사