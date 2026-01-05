코스피 4457.52… 반도체 파워
새해 2거래일 연속 사상 최고치
‘13만전자’ 돌파 ‘70만닉스’ 바짝
코스피가 5일 4450선을 돌파하며 새해 첫 2거래일 연속 사상 최고치를 경신했다. 기준금리 인하 국면에 따른 풍부한 유동성 환경에서 반도체 경기가 지수를 끌어올렸다는 평가다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 3.43% 급등한 4457.52에 거래를 마쳤다. 올해 첫 거래일인 지난 2일 처음으로 4300선을 넘은 지 단 1거래일 만에 4400선을 돌파했다. 일본 닛케이225지수도 2.97% 급등했지만 아시아 증시 가운데 코스피 상승 폭이 가장 컸다. 코스닥도 1.26% 오른 957.50에 장을 마감하며 종가 기준 2022년 1월 20일(958.70) 이후 약 4년 만에 최고 기록을 썼다.
코스피 강세를 이끈 주역은 반도체다. 시가총액 1위 삼성전자가 7.47% 뛴 13만8100원을 기록, 처음으로 ‘13만전자’를 달성했다. SK하이닉스도 2.81% 오른 69만6000원에 거래를 마치며 ‘70만닉스’에 바짝 다가섰다.
정용택 IBK투자증권 수석연구원은 “증시 강세의 동기는 반도체 경기, 인공지능(AI)이고 지수가 오를 수 있는 기반은 풍부한 유동성”이라고 설명했다.
도널드 트럼프 미국 행정부의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포로 인한 시장 영향은 예상보다 미미하다는 평가가 나온다. 국제유가는 원유 생산 확대 기대감에 오후 4시30분 기준 전 거래일보다 내림세를 보이고 있다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사