코스피 4457.52… 반도체 파워

입력:2026-01-05 19:04
새해 2거래일 연속 사상 최고치
‘13만전자’ 돌파 ‘70만닉스’ 바짝

코스피가 5일 4450선을 돌파하며 새해 첫 2거래일 연속 사상 최고치를 경신했다. 기준금리 인하 국면에 따른 풍부한 유동성 환경에서 반도체 경기가 지수를 끌어올렸다는 평가다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 3.43% 급등한 4457.52에 거래를 마쳤다. 올해 첫 거래일인 지난 2일 처음으로 4300선을 넘은 지 단 1거래일 만에 4400선을 돌파했다. 일본 닛케이225지수도 2.97% 급등했지만 아시아 증시 가운데 코스피 상승 폭이 가장 컸다. 코스닥도 1.26% 오른 957.50에 장을 마감하며 종가 기준 2022년 1월 20일(958.70) 이후 약 4년 만에 최고 기록을 썼다.

코스피 강세를 이끈 주역은 반도체다. 시가총액 1위 삼성전자가 7.47% 뛴 13만8100원을 기록, 처음으로 ‘13만전자’를 달성했다. SK하이닉스도 2.81% 오른 69만6000원에 거래를 마치며 ‘70만닉스’에 바짝 다가섰다.

정용택 IBK투자증권 수석연구원은 “증시 강세의 동기는 반도체 경기, 인공지능(AI)이고 지수가 오를 수 있는 기반은 풍부한 유동성”이라고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 행정부의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포로 인한 시장 영향은 예상보다 미미하다는 평가가 나온다. 국제유가는 원유 생산 확대 기대감에 오후 4시30분 기준 전 거래일보다 내림세를 보이고 있다.

장은현 기자 eh@kmib.co.kr

