李 지속적 교류 ‘벽란도 정신’ 강조… “양국 기업인 천만금보다 귀한 이웃”

李 지속적 교류 ‘벽란도 정신’ 강조… “양국 기업인 천만금보다 귀한 이웃”
한·중 비즈니스 포럼
4대 그룹 총수 등 재계 인사 총출동
중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 양국 경제인을 만나 ‘벽란도 정신’을 강조하며 경제 협력의 흔들림 없는 지속과 발전을 주문했다. 특히 제조업과 인공지능(AI)을 접목한 혁신 기술 분야에서의 협력 강화를 강조했다. 미·중 갈등으로 인한 외교·안보적 긴장 속에서도 중국과의 경제 협력 확대를 모색하겠다는 취지다.
이 대통령은 5일 오전 베이징 댜오위타이에서 열린 한·중 비즈니스 포럼 기조연설에서 “900여년 전 고려와 송나라의 교류는 동아시아에서 가장 활발하고 안정적인 협력 관계 중 하나였고, 고려의 벽란도는 송나라와의 해상 교류가 집중적으로 이뤄진 항구였다”며 “외교적 긴장과 갈등이 있던 시기에도 벽란도를 통한 교역과 교류는 중단되지 않았다”고 설명했다.
이어 “이러한 지속적인 교류는 동아시아의 안정과 번영, 나아가 평화, 질서 유지에도 중요한 역할을 수행했다”며 “오늘날 우리가 다시 주목해야 할 지점도 바로 이 벽란도 정신”이라고 강조했다.
이 대통령은 양국 기업인들을 향해 “좋은 이웃은 천만금을 주고도 얻을 수 없을 만큼 귀하다고 하는데, 여러분이 그 천만금보다 귀한 서로의 이웃”이라고 소개했다. 이어 “지난해 11월 시진핑 중국 국가주석과 저는 한·중 관계를 전면적으로 회복하자는 데 의견을 함께했고, 이것이 실질적 성과로 이어지려면 민간 차원의 협력이 중요하다”고 말했다. 그러면서 “진심으로 소망하건대 저 멀리서 친구를 찾지 말고, 시 주석의 말씀대로 ‘이사 갈 수 없는 이웃’이자 떼려야 뗄 수 없는 관계인 한국과 중국이 서로 사귀어 달라”고 말했다.
이번 비즈니스 포럼은 2017년 12월 이후 8년여 만에 열린 한·중 기업인 행사다. 한국 경제사절단 161개사 416명과 중국 기업인 200여명이 참석했다. 이재용 삼성전자 회장을 비롯해 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대 그룹 총수와 장인화 포스코그룹 회장, 허태수 GS그룹 회장 등 재계 인사가 총출동했다. 또 최병오 패션그룹 형지 회장, 장철혁 SM엔터테인먼트 대표이사, 게임 기업인 크래프톤의 김창한 대표도 명단에 이름을 올렸다.
중국 측에서는 허리펑 경제담당 부총리와 중국 무역촉진위원회 런홍빈 회장, 중국 석유화공그룹 후치쥔 회장, 중국 에너지건설 그룹 니전 회장 등이 참석했다. 김혜경 여사는 양국 우호 관계에 기여한 중국 여성 인사들을 주중 한국대사관저로 초청해 직접 준비한 떡만둣국을 대접했다.
베이징=최승욱 기자, 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr
