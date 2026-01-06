“법적 후원금은 빙산의 일각… 비공식적 액수는 상상 초월”

지방의원들이 말하는 공천의 민낯



여든 야든 지역위원장의 입김 세

후원금은 ‘눈도장 찍기’ 공식 수단

시의원 1억 구청장은 3억 말돌아



“강선우 사태는 빙산의 일각이다.” 2022년 지방선거 출마를 위해 지역구 국회의원에게 후원금을 줬다는 A씨는 강선우 의원의 ‘1억원 공천헌금’ 수수 논란에 대해 이렇게 단언했다. 그는 광역·기초 의원 출마 희망자가 공천권을 쥔 의원을 위해 공식 후원금은 물론 비공식적 공천헌금을 모으는 일도 비일비재하다고 증언했다.



수도권(서울시)의 한 기초단체장에 출마하려 했던 A씨는 5일 국민일보에 “나도 여기저기에서 공식 후원금 2000만원을 모금해 (지역구 국회의원에게) 줬다”고 밝혔다. 후원금 전달은 지역구 의원에게 공천 ‘눈도장’을 찍기 위한 공식적 수단이다. A씨는 “비공식적으론 액수가 상상을 초월할 것”이라며 “시의원이 1억원이라는데 구청장은 어떻겠나. 2002년도에도 구청장 공천엔 3억원이 든다는 말이 있었다”고 설명했다.



실제 국민일보가 확보한 A씨 지역구 의원의 고액 후원금 명단엔 A씨의 공천 경쟁 후보였던 B씨가 자주 등장했다. B씨는 2018년과 2019년, 2024년도에 개인 후원 한도 최고액인 500만원(총 1500만원)을 후원했다. 지인 등 주변인을 합산한 모금액은 더욱 많을 것이라는 게 A씨 주장이다. 당시 지방선거 공천은 B씨가 받았다. A씨는 “내가 모금한 2000만원 가지고는 턱도 없었다. 비공식 공천헌금은 천문학적”이라며 “그러니 국회의원들이 (선거) 한 번씩 하고 나면 떼돈을 버는 것”이라고 비판했다.



전 서울시의원 C씨는 김경 시의원 논란을 두고 “비례대표를 도전하는 사람이 아니어도 서울시당위원장이면 공천에 영향이 있으신 분이니 통상적으로 후원금을 낸다”고 말했다. 공천에 영향력을 미치는 주요 인사들에게 두루 후원금을 상납해야 한다는 것이다. 김 시의원은 2016년 12월 민주당 사무총장이었던 안규백 국방부 장관에게 500만원의 고액후원금을 기부했었다. 이후 2018년 4월 민주당 서울시당에서 비례대표 공천을 받았다. 공천 당시 서울시당위원장은 안 장관이었다.



기초의원들은 공천권을 쥔 소수가 생사여탈을 결정하는 한국 정당 정치의 구조적 문제를 한목소리로 지적했다. 지역 정치가 중앙당에 예속된 현실을 이번 사태의 근본적 원인으로 지목했다.



현재의 기초의원 정당공천제는 2006년에 도입됐다. 이전에는 정당공천 없이 무소속으로 출마하는 구조였다. 지방 토호세력 등 지역 실세에게 유리한 제도라는 지적을 피하기 위해 전격 도입한 제도지만 최근 지역구 국회의원 눈치만 살피게 만드는 기형적 행태로 변질됐다. 한국선거학회가 중앙선거관리위원회 의뢰로 수행한 ‘정당의 지방선거 후보자 공천과 정당공천제도 개선에 관한 연구’ 보고서도 “지역구 국회의원의 입김과 의지가 기초의원 입후보 과정에 지나치게 강하게 작용한다”고 지적했다.



이런 양태는 정치 후원금 제도와 결합하며 ‘합법을 가장한 공천헌금 장사’라는 부작용을 낳았다. 서울시의원 D씨는 “여당이든 야당이든 지역위원장의 입김이 다 세다”며 “김 시의원이 강서구에 공천받았을 때도 ‘그 사람이 거길 그냥 갔겠느냐’는 얘기가 돌았었다”고 말했다. A씨도 “기초의원과 기초단체장 공천헌금이 얼마씩 든다는 얘기는 비일비재하다”며 “김병기 더불어민주당 의원이 지낸 공천관리위원회 간사 등 요직은 소위 ‘돈방석’”이라고 주장했다.



