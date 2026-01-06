비싸니까 명품?… 새해 되자 또 가격 올리는 럭셔리 브랜드들
에르메스·롤렉스 가격 인상 단행
샤넬, 루이비통 등도 가세할 듯
명품 브랜드들이 올해도 어김없이 국내에서 제품 가격 인상에 시동을 걸었다. 원자잿값과 인건비 상승, 고환율 등이 가격 인상의 원인으로 거론된다. 그러나 실은 아무리 비싸도 제품이 팔리기 때문에 브랜드 입장에서는 가격을 올리지 않을 이유를 찾기 힘들다. 소셜미디어에 인증샷으로 쓰일 수 있고, 재테크 수단으로도 활용된다는 점에서 명품의 인기는 지속할 것으로 보인다.
5일 유통업계에 따르면 에르메스는 최근 가방 ‘피코탄’의 가격을 기존 517만원에서 545만원으로 약 5.4% 올렸다. ‘에블린’은 330만원에서 341만원으로 3.3% 올랐다. ‘부케 파이널 스카프 90’은 88만원에서 99만원으로 ‘쁘띠 듀크 더블 페이스 스카프 90’은 109만원에서 121만원으로 가격이 뛰었다. 앞서 이달 초 일부 신발 제품군의 가격을 올린 데 이어 인상 품목을 확대한 것이다. 다른 제품군의 가격이 추가로 오를 가능성도 배제하기 어렵다.
스위스 명품 시계 브랜드인 롤렉스는 지난 1일부터 일부 제품 가격을 약 5~7% 인상했다. ‘서브마리너 오이스터 41㎜’ 가격은 1470만원에서 1554만원으로, ‘서브마리너 데이트 오이스터스틸 옐로우골드 41㎜’는 2711만원에서 2921만원으로 올랐다. 롤렉스는 통상 연초에 가격을 한 차례 인상해왔으나, 지난해에는 상·하반기에 걸쳐 각각 한 차례씩 가격을 올려 총 두 번 인상했다. 산하 시계 브랜드인 튜더도 가격을 올렸다. ‘블랙베이58 391㎜ 스틸케이스 스틸 브레슬릿’은 591만원에서 9.6% 오른 648만원으로 조정됐다.
에르메스에 이어 샤넬, 루이비통 등 매출 상위권 브랜드를 시작으로 명품 가격 인상 행렬이 시작될 것이라는 전망이 지배적이다. 제품 가격을 올리면 매출에 타격을 받는 가성비 제품과는 달리 사치재라는 특성상 명품은 비쌀수록 잘 팔리는 속성이 있다.
영국의 브랜드 평가 컨설팅업체 브랜드파이낸스가 앞서 발표한 ‘2025 글로벌 럭셔리 브랜드 가치’ 보고서에 따르면 샤넬은 브랜드 가치 379억달러(약 55조원)로 1위를 기록했다. 샤넬은 지난해 총 5차례에 걸쳐 가격을 인상한 바 있다. 가격을 올렸음에도 판매량은 줄지 않아 가파른 매출 상승세를 보인 것이다.
“지금이 가장 싸다”는 인식에 따라 가격 인상 전 명품을 사기 위한 ‘오픈런’ 행렬도 매년 이어지고 있다. 유통업계 관계자는 “명품은 비싸서 의미가 있으므로 가격이 소폭 오른 정도로는 판매량에 아무 지장이 없다”며 “명품 매출 신화는 계속될 것으로 예상된다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
