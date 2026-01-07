지난해 게임 업계 ‘빅2’ 독주… 올해 키워드는 ‘AI 체질 개선’

지난해 넥슨·크래프톤 시장 장악

대다수 게임사 AI 효율화 내걸어

인력 감축 등 새로운 질서 재편중

예술성 중시 서구권선 거부감도

AI 최적 활용이 올해 게임 산업계 최대 키워드가 됐다. 각 게임사들은 연내 출시를 목표로 다양한 장르의 신작 게임을 개발 중이다. 왼쪽부터 펄어비스의 ‘붉은사막’, 엔씨소프트의 ‘신더시티’, 넷마블의 ‘일곱 개의 대죄: 오리진’. 각 게임사 제공

국내 게임 산업이 거대한 전환점의 한복판에 섰다. 지난해는 지식재산권(IP)의 저력과 신작의 성패에 따른 양극화로 요약된다. 올해는 인공지능(AI)이라는 파괴적 혁신을 경영과 개발 전면에 수용한 기업만이 살아남는 ‘체질 개선’의 원년이 될 전망이다. 무한 팽창을 꿈꾸던 과거의 문법은 이제 인력 감축과 AI 효율화라는 서늘한 현실 앞에서 새로운 질서로 재편되고 있다.