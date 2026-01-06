임금 상습체불 사업주 국고보조금 사업서 퇴출
아껴 쓴 지자체는 집행 자율성 확대
상습적으로 임금을 늦게 주는 사업주는 앞으로 각종 국고보조사업 참여와 수급에서 배제된다. 임금 체불 이력이 있는 사업주에 대한 ‘얌체 지원’을 막겠다는 취지다. 기획예산처는 5일 이 같은 내용의 ‘2026년 예산 및 기금운용계획 집행지침’을 각 부처에 통보했다고 밝혔다.
지방자치단체가 자체 노력으로 절약한 국고보조사업 예산의 집행 자율성도 확대된다. 그 일환으로 남은 예산으로 다른 사업에 쓸 수 있는 범위를 국가재정운용계획상 ‘동일 부문’에서 ‘동일 분야’로 늘리기로 했다. 사용 범위가 넓어지는 것이다. 단년도 한시적 사업에 한해 신규사업도 추진할 수 있도록 했다. 지자체가 자체 활용할 수 있는 범위 기준인 소액 집행 잔액 기준은 현행 50만원 미만에서 500만원 미만으로 10배 상향한다. 기획처는 자체 노력의 예시를 집행 지침에 자세히 명시해 절감액 활용 시 지자체의 해석 부담을 줄이고자 했다고 설명했다.
저연차 직원을 보호하는 내용도 신설된다. 관사 배정, 원거리 근무지 파견 등의 경우 고연차 직원에 유리하게 집행해 차별이 발생하지 않도록 해야 한다는 내용이 담겼다. 정부 출연기관의 결산잉여금 퇴직급여충당금 적립 비율도 현행 70%에서 80%로 높여 기관이 결산잉여금을 임의로 사용하는 것을 방지할 방침이다.
