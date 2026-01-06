‘행정통합·공공기관 유치’ 새해부터 분주한 대전·충남
양 지자체, 통합 실무진 구성
특별법 원안 유지 한 목소리
대전시와 충남도가 7월 통합지자체 출범을 목표로 관련 절차에 속도를 내고 있다.
대전시는 지난 1일 행정통합 담당 태스크포스(TF)를 구성하고 본격적인 통합 업무에 들어갔다고 5일 밝혔다. 행정통합특별법 제정이 가장 시급한 현안인 만큼 시는 주관 부처 및 국회 심사를 위한 자료를 제작하며 입법 지원에 집중하고 있다.
TF는 또 통합지자체가 출범 이후 즉시 사무에 돌입할 수 있도록 조직·인사·예산 등에 대한 준비 업무, 권역별 균형발전 계획 수립을 위한 기초 조사도 병행하고 있다. 다음 달에는 조례 개정을 통해 국단위 공식 조직인 행정통합 실무준비단도 만들 예정이다.
충남도 역시 특별법 제정을 위해 행정안전부, 재정경제부, 국토교통부, 산업통상부 등 중앙부처와 협의를 진행하고 있다. 시와 마찬가지로 행정통합 준비 업무를 담당할 실무준비단 구성에도 돌입했다. 실무준비단은 3급 이하 공무원을 단장으로 국 단위 조직으로 운영된다. 도 관계자는 “이달 중 관련 조례를 개정하고 다음 달 29명 규모의 실무준비단을 출범해 본격적인 통합에 나설 방침”이라고 설명했다.
양 지자체는 성공적인 행정통합을 위해 국민의힘 의원 45명이 공동 발의한 ‘대전·충남특별시 설치 및 경제과학 수도 조성을 위한 특별법’을 원안대로 유지시키는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다. 특별법에는 국세·지방세 추가 확보 등 재정특례, 환경·중소기업 및 고용노동 관련 중앙기관 일괄 이양 등 257개 특례조항이 담겼다.
이장우 대전시장은 “통합에서 가장 중요한 것은 통합법안의 내용이다. 특례조항이 훼손되거나 정부가 지방정부에 넘겨야 할 권한이 축소된다면 주민들의 저항을 받을 것”이라고 말했다.
김태흠 충남지사도 이날 김경수 지방시대위원장을 만나 대전·충남 행정통합 특별법 원안 반영 등을 요청했다. 김 지사는 “현재 지방정부는 재정 부족뿐만 아니라 예비 타당성 조사 등 각종 행정 절차로 인해 계획했던 사업을 임기 내에 착수할 수 없는 구조”라며 특별법 원안 반영 필요성을 역설했다.
대전·홍성=전희진 김성준 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사