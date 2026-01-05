김정은 “핵 억제력 고도화, 국제사변이 말해줘”
극초음속 미사일 시험발사 참관
한·미 패트리엇·사드에 위협적
김정은 북한 국무위원장이 극초음속 미사일 발사 현장을 찾아 ‘최근의 국제적 사변들’을 이유로 핵 억제력을 강화해야 한다고 강조했다. 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 무력 축출한 상황을 지적한 것이다. 북한의 극초음속 미사일 개발이 완료되면 한·미의 방어체계를 위협할 수 있다는 우려도 나온다.
북한 노동신문은 전날 발사한 미사일이 김 위원장 참관하에 시험발사한 극초음속 미사일이었다고 5일 보도했다. 김 위원장은 “최근의 지정학적 위기와 다단한 국제적 사변들이 설명해 주고 있다”며 “우리의 이 같은 활동은 명백히 핵전쟁 억제력을 점진적으로 고도화하자는 데 있다”고 밝혔다. 마두로 대통령 축출 사태 이후 자체 핵 무력 확보 속도전에 나섰음을 시사하는 발언이다.
다음 달로 예상되는 9차 당대회 전 군사 분야 성과를 달성하려는 목적도 담겼다는 해석도 나온다. 이성준 합동참모본부 공보실장은 “북한의 필요로 시험발사나 성능 개량 등을 할 수 있다고 본다”고 평가했다.
이번 미사일은 북한이 지난해 10월 무장장비전시회 ‘국방발전-2025’에서 처음 공개한 ‘화성-11마형’으로 추정된다. 북한판 이스칸데르인 KN-23에 극초음속 활공체(HGV) 형상의 탄두를 달아 개량한 형태다. 1000㎞를 비행했으며 최대 속도는 마하8 정도로 추정된다. 속도가 마하5(시속 6120㎞)를 넘기면 극초음속으로 분류한다. 일각에선 하강 단계 때 속도가 마하3까지 떨어졌기에 극초음속으로 단정하기 어렵다는 평가도 있다.
북한이 화성-11마형을 발사한 건 지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 직전인 10월 22일 이후 약 3개월 만이다. 신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 “이번 발사에서 거리 770㎞, 고도 43㎞, 속도 초당 1100m(추정) 등 모든 부분에서 기록이 상승했다”고 평가했다.
북한의 극초음속 미사일 개발이 패트리엇(PAC), 사드(THAAD) 등 한·미의 미사일방어체계를 위협할 것이라는 우려도 나온다. 노동신문이 이날 공개한 사진에는 미사일의 궤적과 데이터가 담긴 화면이 포착됐는데, 그만큼 발사 안정성을 과시했다는 해석이다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “현대적인 미사일방어체계로 요격하기에 매우 까다로울 수 있다”고 지적했다. 북한은 9차 당대회 전까지 추가적인 시험발사에 나설 것으로 예상된다. 신 사무총장은 “하강 단계 활공비행 능력과 속도 증가를 위해 발사 시험을 재개할 것”이라고 전망했다.
