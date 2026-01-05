시사 전체기사

김정은 “핵 억제력 고도화, 국제사변이 말해줘”

입력:2026-01-05 18:45
극초음속 미사일 시험발사 참관
한·미 패트리엇·사드에 위협적

김정은 북한 국무위원장이 4일 조선인민군 주요 화력타격 집단 관하 구분대 미사일 발사훈련을 참관했다고 조선중앙통신이 5일 보도했다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 극초음속 미사일 발사 현장을 찾아 ‘최근의 국제적 사변들’을 이유로 핵 억제력을 강화해야 한다고 강조했다. 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 무력 축출한 상황을 지적한 것이다. 북한의 극초음속 미사일 개발이 완료되면 한·미의 방어체계를 위협할 수 있다는 우려도 나온다.

북한 노동신문은 전날 발사한 미사일이 김 위원장 참관하에 시험발사한 극초음속 미사일이었다고 5일 보도했다. 김 위원장은 “최근의 지정학적 위기와 다단한 국제적 사변들이 설명해 주고 있다”며 “우리의 이 같은 활동은 명백히 핵전쟁 억제력을 점진적으로 고도화하자는 데 있다”고 밝혔다. 마두로 대통령 축출 사태 이후 자체 핵 무력 확보 속도전에 나섰음을 시사하는 발언이다.

다음 달로 예상되는 9차 당대회 전 군사 분야 성과를 달성하려는 목적도 담겼다는 해석도 나온다. 이성준 합동참모본부 공보실장은 “북한의 필요로 시험발사나 성능 개량 등을 할 수 있다고 본다”고 평가했다.

이번 미사일은 북한이 지난해 10월 무장장비전시회 ‘국방발전-2025’에서 처음 공개한 ‘화성-11마형’으로 추정된다. 북한판 이스칸데르인 KN-23에 극초음속 활공체(HGV) 형상의 탄두를 달아 개량한 형태다. 1000㎞를 비행했으며 최대 속도는 마하8 정도로 추정된다. 속도가 마하5(시속 6120㎞)를 넘기면 극초음속으로 분류한다. 일각에선 하강 단계 때 속도가 마하3까지 떨어졌기에 극초음속으로 단정하기 어렵다는 평가도 있다.

북한이 화성-11마형을 발사한 건 지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 직전인 10월 22일 이후 약 3개월 만이다. 신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 “이번 발사에서 거리 770㎞, 고도 43㎞, 속도 초당 1100m(추정) 등 모든 부분에서 기록이 상승했다”고 평가했다.

북한의 극초음속 미사일 개발이 패트리엇(PAC), 사드(THAAD) 등 한·미의 미사일방어체계를 위협할 것이라는 우려도 나온다. 노동신문이 이날 공개한 사진에는 미사일의 궤적과 데이터가 담긴 화면이 포착됐는데, 그만큼 발사 안정성을 과시했다는 해석이다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “현대적인 미사일방어체계로 요격하기에 매우 까다로울 수 있다”고 지적했다. 북한은 9차 당대회 전까지 추가적인 시험발사에 나설 것으로 예상된다. 신 사무총장은 “하강 단계 활공비행 능력과 속도 증가를 위해 발사 시험을 재개할 것”이라고 전망했다.

박준상 기자 junwith@kmib.co.kr

