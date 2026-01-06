정기선 HD현대 회장 “소통문화가 기업 경쟁력 좌우”
임직원 300여명 ‘열린 시무식’
미래투자·사업구조 개편 성과
정기선(사진) HD현대 회장이 2026년 시무식에서 “조직에 위험 신호가 감지될 때 자유롭게 문제를 제기할 수 있는 건강한 업무 방식이 무엇보다 중요하다”며 사내 소통을 강조했다.
정 회장은 5일 경기도 판교 글로벌R&D센터에서 열린 ‘오프닝 2026’에서 “여러분의 솔직한 의견들이 앞으로 회사가 나아갈 방향을 더욱 명확하고 단단하게 만든다”며 “소통 문화는 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소”라고 말했다.
이날 행사에는 말띠 직원들과 참여를 희망한 직원 300여명이 자리했다. 그룹 임원들이 모여 경영 목표를 다짐하던 기존 시무식의 틀을 깨고 직원들과 더 가까이에서 소통하고 싶다는 정 회장의 뜻을 반영해 임직원이 직접 참여하는 열린 행사로 마련됐다. 행사는 정 회장의 새해 인사를 시작으로 임직원들의 새해 바람을 공유하고 격려하는 ‘공감 토크’, 직원들이 전하는 ‘새해 영상 응원 메시지’ 순으로 진행됐다.
정 회장은 지난해 10월 취임 이후 직원식당을 찾아 임직원들과 함께 식사하고 기업문화 혁신 아이디어를 나누는 현장 간담회 ‘하이파이브 데이’에 참석하는 등 사내 소통 문화를 강조하고 있다.
정 회장은 지난해 회사의 가장 큰 성과가 무엇이라고 생각하는지에 대한 질문에는 “차세대 컴퓨터지원설계(CAD), 소형모듈원전(SMR), 건설기계 신모델 출시 등에 미래 투자를 지속하면서 조선·건설기계·에너지 사업을 중심으로 선제적인 사업구조 개편을 흔들림 없이 추진했던 일”이라고 답했다.
