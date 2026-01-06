반대로 가는 개미… 미장 사들이고 코스피 하락에 베팅

코스피 사상 최고치에도 불신

불장에도 2거래일 1조9000억 매도

ETF도 미국 증시 투자 상품 쏠려

“원·달러 환율 불안… 고점 판단한 듯”



코스피가 새해 연일 사상 최고치를 갈아 치우고 있지만 개인 투자자는 한국 주식을 내다 팔고 미국 주식을 사들이는 중이다. 특히 상장지수펀드(ETF)를 활용해 코스피 지수 하락률을 배로 추종하는 인버스 상품도 순매수한 것으로 나타났다. ‘국장’에 대한 반감이 완전히 해소되지 않은 모습이다.



5일 한국거래소에 따르면 개인은 코스피가 2거래일 연속 사상 최고치를 경신하는 동안 약 1조9000억원 규모를 내다 팔았다. 셀트리온을 4200억원 규모로 가장 많이 팔았고 이어 한미반도체(3500억원) 두산에너빌리티(3100억원) 삼성전자우(2900억원) 삼성전자(1300억원) 등을 팔았다. 대신 미국 주식을 샀다. 2일(현지시간) 국내 투자자는 미국 주식을 5억430만달러(약 7290억원) 규모 순매수했다.



상장지수펀드(ETF) 매매 분위기도 비슷하다. 대기성 자금 성격인 ‘KODEX CD금리액티브(합성)’을 제외하면 개인이 올해 가장 많이 산 ETF는 ‘TIGER 미국S&P500’ ‘KODEX 미국S&P500’ ‘KODEX 미국나스닥100’ 순이다. 모두 미국 증시에 투자하는 상품이다. 코스피 하락에 베팅하는 ‘KODEX 200선물인버스2X’도 2거래일 만에 328억원어치를 사들이며 순매수 상위 5위에 이름을 올렸다.



차영주 와이즈경제연구소 소장은 “미국 ETF 투자는 미 증시가 중장기적으로 오를 것이라는 판단에 따른 것”이라며 “하나의 트렌드”라고 설명했다. 코스피가 하락하면 돈을 버는 인버스에도 높은 비중으로 투자하는 것은 투기적인 투자 성향이 반영된 것이라는 분석이 나온다. 차 소장은 “원·달러 환율이 불안한 흐름을 보이고 삼성전자와 SK하이닉스가 많이 올랐다는 판단에 현실과 동떨어진 판단을 한 것”이라고 설명했다.



개인은 코스피가 연간 수익률 75.6%를 기록한 지난해에도 추세와 반대로 투자했다. 코스피 주식을 26조3000억원 규모로 순매도하고 미국 주식을 324억6325만 달러(약 46조8500억원) 규모로 사들였다. 지난해 ETF 순매수 상위 1위는 ‘TIGER 미국S&P500’(3조6000억원), 2위는 ‘KODEX 200선물인버스2X’(2조1000억원)으로 각각 집계되며 미장은 상승, 국장은 하락에 베팅하는 흐름이 뚜렷했다.



개인 중 차트 분석 등 ‘기술적 분석’에 기반해 의사결정을 내리는 투자자가 많기 때문이라는 분석도 나온다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 지난해 배 이상 가파르게 상승한 만큼 기술적 분석에 따른다면 과열이라고 볼 근거도 있다는 설명이다. 정용택 IBK투자증권 수석연구위원은 “개인과 달리 삼성전자와 SK하이닉스를 사들이는 외국인은 실적에 기반을 둔 기본적 분석에 따라 매수한다”라며 “최근 이익 전망치가 상향되고 있어 사들이는 것”이라고 설명했다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



