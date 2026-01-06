베네수엘라 ‘총독’ 역할 맡은 루비오… 사회주의 정권에 비판적인 쿠바계
도널드 트럼프 미국 행정부가 니콜라스 마두로 대통령을 축출하고 정권 이양이 이뤄질 때까지 베네수엘라를 통치하겠다고 선언한 가운데 중남미계인 마코 루비오(사진) 국무장관의 역할이 크게 주목받고 있다.
4일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 국무장관 외에도 국가안보보좌관, 국제개발처장, 국립문서기록관리청장 대행을 겸임하고 있는 루비오 장관이 ‘베네수엘라 총독’이라는 직함까지 갖게 될 전망이라고 보도했다.
트럼프 행정부 당국자들은 마두로 축출을 계획하는 데 핵심적 역할을 했던 루비오가 향후 베네수엘라 안정화를 위한 정책 수립 과정에서도 큰 역할을 맡을 것이라고 WP에 전했다. 루비오는 스페인어에 능통하고 중남미 정상들 및 베네수엘라 야권과도 친숙해 베네수엘라 통치를 맡기에 자연스러운 인물이라는 평가가 나온다.
마두로 축출 이후 차기 통치 주체가 불확실한 상황에서 트럼프 대통령은 새 정부 출범 전까지 베네수엘라 행정 운영과 석유 자산 관리 등에 관해 루비오에게 의지하고 있는 것으로 전해졌다. 트럼프 행정부 한 고위 당국자는 루비오가 에너지, 선거, 제재, 안보 등 여러 복잡한 정책 결정을 내려야 한다며 “깜짝 놀랄 정도로 많은 과업을 맡았다”고 말했다.
루비오의 부모는 쿠바 출신으로 1959 년 공산주의 정권 수립 이전에 미국으로 건너왔고, 루비오는 플로리다주 마이애미에서 태어났다. 이런 배경 때문에 루비오는 쿠바와 베네수엘라 등 중남미 사회주의 정권에 비판적이다. 특히 상원의원 시절 마두로 축출을 위한 군 동원을 지지한다고 밝히는 등 베네수엘라 정권교체가 그의 오랜 목표였다.
폴리티코도 루비오가 쿠바와 베네수엘라의 연대를 문제 삼으며 2019년부터 공개적으로 마두로의 퇴진을 요구해 왔고, 이번 축출 과정에서도 주도적 역할을 했다고 전했다. 한 백악관 관계자는 “루비오의 꿈이었기에 (이번 사태가) 놀랍지 않다”면서 “루비오의 주가가 급상승 중”이라고 말했다.
