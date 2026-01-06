돈을 지킬까, 남을 구할까… 짠내 나는 히어로물 ‘캐셔로’ 인기
초능력으로 비튼 현실 풍자극
결혼자금과 집값 마련에 허덕이는 공무원 강상웅(이준호·사진)에게 어느 날 초능력이 생긴다. 손에 쥔 현금만큼 힘이 세진다. 문제는 능력을 쓰면 그만큼 돈이 사라진다는 점이다. 최대한 힘을 아끼려 각종 불의에 눈을 감아보지만, 죄책감이 뒤따른다. 그의 속마음은 이렇다. ‘나도 돈이 아주 많았으면 착하게 살았을 거다.’
어머니가 평생 모은 곗돈 3000만원을 손에 쥔 날, 하필 사고를 목격한다. 십수 명이 탄 버스가 다리 난간 아래로 추락하려는 순간, 상웅은 본능적으로 달려들어 버스를 끌어 올린다. 망했다고 생각하는 순간, 그는 그렇게 원치 않게 진정한 영웅으로 거듭난다.
생활 밀착형 히어로를 앞세운 넷플릭스 8부작 시리즈 ‘캐셔로’가 국내외 인기몰이 중이다. 지난달 26일 공개된 작품은 단숨에 넷플릭스 비영어권 시리즈 글로벌 시청 순위 2위에 올랐다. 국내에서는 ‘흑백요리사 2’와 1~2위를 다투고 있다.
‘캐시’와 ‘히어로’를 합친 제목 ‘캐셔로’는 자기 돈을 써가며 남을 도와야 하는 주인공의 딜레마를 담고 있다. 극 중 다른 초능력자들 역시 저마다 딜레마를 안고 있다. 변호인(김병철)은 술에 취해야만 벽을 통과할 수 있고, 방은미(김향기)는 섭취한 음식의 열량만큼 염력이 생긴다. 왠지 ‘짠내’ 나는, 현실에 발 디딘 히어로물이란 점에서 시청자들의 공감 폭이 넓다.
초능력을 빼앗으려는 재벌가 빌런 ‘범인회’의 남매 조나단과 조안나 역에는 드라마 ‘폭군의 셰프’(tvN)에서 호흡을 맞췄던 배우 이채민과 강한나가 다시 만났다. 극 중 조안나는 “현대사회에서 초능력보다 더 센 게 뭔 줄 알아? 능력이야”라는 말을 남긴다. 돈이 곧 능력이 된다는 설정은 씁쓸한 현실 풍자로 읽힌다.
이창민 감독은 “평범하게 사는 것이 제일 어려운 시대에, 대단한 초능력보다 우리 안의 작은 힘을 떠올려볼 수 있는 드라마”라고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사