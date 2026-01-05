시사 전체기사

김도읍, 4개월 만에 정책위의장 사퇴

입력:2026-01-05 18:55
“제 소임은 여기까지라고 판단”
계엄 사과 등 꾸준히 요구해와

국민의힘 정책위의장을 사의 표명한 김도읍 의원이 5일 국회 의원회관에서 나오고 있다. 이병주 기자

김도읍 국민의힘 정책위의장이 5일 전격 사퇴했다. 장동혁 대표에게 고언을 해오던 중도·합리 성향의 김 의장 사퇴로 지도부 내 중심을 잡을 브레이크가 사라졌다는 우려가 나온다.

김 전 의장은 “지난해 8월 국민의힘이 국민께 신뢰받는 정당으로 거듭나는 데 작은 불쏘시개 역할을 하겠다는 말씀을 드리며 당직을 수락했다”며 “장 대표가 당의 변화와 쇄신책을 준비하는 것으로 알고 있다. 제 소임은 여기까지라고 판단했다”고 밝혔다. 김 전 의장은 지난달 30일 원내회의에서 “국민의힘이 배출한 대통령 재임 중 계엄 사태가 발생했다는 사실 자체에 국민께 송구하다는 말씀을 드린다”고 발언한 뒤 장 대표에게 사의를 표명했다고 한다.

김 전 의장은 계엄에 대한 사과, 당심 확대에 대한 우려, 보수 대통합과 외연 확장 노선 등을 장 대표에게 꾸준히 조언해온 것으로 전해진다. 개별 의원과 대표의 가교 역할도 해온 것으로 알려졌다. 한 의원은 “김 의장이 지난달 초부터 많은 고민을 한 것으로 알고 있다. 할 만큼 했다고 생각했을 것”이라고 말했다.

장 대표는 최근 기자간담회에서 “계속된 계엄에 대한 입장 요구는 다른 정치적 의도가 있는 것” “연대가 자강을 해칠 수 있다” “당내 통합에 있어 걸림돌 먼저 제거돼야 할 것” 등 기존 입장을 고수하는 발언을 내놓았다. 오는 8일 예정된 당 쇄신 비전 발표회에서도 당 안팎에서 요구하는 윤석열 전 대통령과의 단절 등 입장이 포함될 가능성은 낮은 것으로 알려졌다.

국민의힘은 이날 최고위원회의에서 윤리위원회 위원 7명 임명안을 의결, 한동훈 전 대표 징계 절차에도 속도를 내고 있다.

이강민 기자 river@kmib.co.kr

