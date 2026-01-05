독재자 사라진 카라카스 불안한 정적

충격 속에 비교적 차분한 일상

정권 그대로, 대놓고 기뻐 못해

무장 민병대 무력시위 초긴장

4일(현지시간) 미국 콜로라도주 콜로라도스프링스 시청 앞에서 열린 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 항의 시위에 참여한 소녀가 거리 바닥에 “석유 때문에 전쟁이 일어나서는 안 돼”라고 적고 있다. AP뉴시스

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미군의 체포작전으로 축출된 이후 베네수엘라 국민들은 비교적 차분한 분위기 속에서 일상을 보내고 있다고 외신들이 전했다. 단순히 지도자가 교체되는 것을 넘어 국가 통치 시스템의 대대적인 변화가 예고된 터라 긴장감도 역력하다.



AP통신과 CNN 등은 4일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스가 대통령 축출이라는 충격 속에서도 조용한 분위기를 유지하고 있다고 전했다. 일부 상점에 식료품과 생필품을 사려는 시민들이 몰려 줄을 섰지만 대규모 사재기 움직임은 나타나지 않았다. CNN은 “위기 상황이 잦았던 베네수엘라에서는 통상적인 수준”이라고 설명했다. 카라카스 곳곳에는 아파트가 무너져 폐허로 변하는 등 미군의 공습으로 인한 상흔도 발견됐다. AP는 “미군 공습으로 아파트 벽이 무너지면서 목숨을 잃은 민간인이 있다”며 “베네수엘라 당국이 민간인과 군인이 사망했다고 발표하면서도 정확한 사상자 수는 공개하지 않았다”고 전했다.



마두로 축출에 대한 기쁨을 마음껏 표현하지 못하는 베네수엘라인들도 있다. 마두로 정권 인사들이 여전히 정부 고위직을 차지하고 있어 탄압받을 수 있기 때문이다. 건설노동자 다니엘 메달라는 AP에 “우리는 변화를 원했지만 마두로 정권이 다시 돌아올 수 있다는 두려움 때문에 드러내놓고 기뻐하지는 않는다”고 말했다.



마두로 정권은 야권의 우세가 예상됐던 2024년 7월 대선에서 노골적인 부정선거 의혹 속에 승리했다. 이후 마두로 정권은 철권통치를 강화했고 부정선거에 항의하는 시민들을 무력으로 탄압했다. 당시 28명이 사망하고 220명이 부상을 입었다. AP는 “카라카스는 불안한 정적이 감돌고 있다. 베네수엘라인들은 앞으로 어떤 일이 벌어질지 초조하게 기다리는 중”이라고 전했다.



무장 민병대 등 마두로 정권 지지자들이 무력시위를 일으킬 수 있다는 불안감도 감지된다. 이들은 미국과의 협력 의사를 밝힌 델시 로드리게스 대통령 권한대행 겸 부통령과 지도부, 베네수엘라 석유 및 광물 자원에 대한 욕심을 드러낸 도널드 트럼프 미국 대통령에 불만을 표시하며 이날 거리로 나섰다. 마두로 정권 지지자 약 2000명은 “마두로 대통령을 석방하라”는 구호를 외쳤고 일부는 성조기를 불태웠다. 시위에 참여한 레이날도 미자레스는 로이터통신에 “베네수엘라는 항복해서도, 다시 누군가의 식민지가 돼서도 안 된다”고 말했다.



전성필 기자 feel@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미군의 체포작전으로 축출된 이후 베네수엘라 국민들은 비교적 차분한 분위기 속에서 일상을 보내고 있다고 외신들이 전했다. 단순히 지도자가 교체되는 것을 넘어 국가 통치 시스템의 대대적인 변화가 예고된 터라 긴장감도 역력하다.AP통신과 CNN 등은 4일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스가 대통령 축출이라는 충격 속에서도 조용한 분위기를 유지하고 있다고 전했다. 일부 상점에 식료품과 생필품을 사려는 시민들이 몰려 줄을 섰지만 대규모 사재기 움직임은 나타나지 않았다. CNN은 “위기 상황이 잦았던 베네수엘라에서는 통상적인 수준”이라고 설명했다. 카라카스 곳곳에는 아파트가 무너져 폐허로 변하는 등 미군의 공습으로 인한 상흔도 발견됐다. AP는 “미군 공습으로 아파트 벽이 무너지면서 목숨을 잃은 민간인이 있다”며 “베네수엘라 당국이 민간인과 군인이 사망했다고 발표하면서도 정확한 사상자 수는 공개하지 않았다”고 전했다.마두로 축출에 대한 기쁨을 마음껏 표현하지 못하는 베네수엘라인들도 있다. 마두로 정권 인사들이 여전히 정부 고위직을 차지하고 있어 탄압받을 수 있기 때문이다. 건설노동자 다니엘 메달라는 AP에 “우리는 변화를 원했지만 마두로 정권이 다시 돌아올 수 있다는 두려움 때문에 드러내놓고 기뻐하지는 않는다”고 말했다.마두로 정권은 야권의 우세가 예상됐던 2024년 7월 대선에서 노골적인 부정선거 의혹 속에 승리했다. 이후 마두로 정권은 철권통치를 강화했고 부정선거에 항의하는 시민들을 무력으로 탄압했다. 당시 28명이 사망하고 220명이 부상을 입었다. AP는 “카라카스는 불안한 정적이 감돌고 있다. 베네수엘라인들은 앞으로 어떤 일이 벌어질지 초조하게 기다리는 중”이라고 전했다.무장 민병대 등 마두로 정권 지지자들이 무력시위를 일으킬 수 있다는 불안감도 감지된다. 이들은 미국과의 협력 의사를 밝힌 델시 로드리게스 대통령 권한대행 겸 부통령과 지도부, 베네수엘라 석유 및 광물 자원에 대한 욕심을 드러낸 도널드 트럼프 미국 대통령에 불만을 표시하며 이날 거리로 나섰다. 마두로 정권 지지자 약 2000명은 “마두로 대통령을 석방하라”는 구호를 외쳤고 일부는 성조기를 불태웠다. 시위에 참여한 레이날도 미자레스는 로이터통신에 “베네수엘라는 항복해서도, 다시 누군가의 식민지가 돼서도 안 된다”고 말했다.전성필 기자 feel@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지